Dolar düşünce ne yapacağını şaşırdı! Davutoğlu da Kılıçdaroğlu'nun kuyruğuna takıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından dolar kurunun düşüşe geçmesi, muhalefette büyük rahatsızlık uyandırdı. Büyük ve küçük muhalefet partileri doların yüzde 33 değer kaybetmesi sonrası adeta çılgına döndü.

Kılıçdaroğlu'nun peşinden gitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dolar kurunun düşüşünden rahatsız olmasının ardından benzer bir açıklama da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Düne kadar dolar 18 TL'leri aştığında 'faizi indirdiniz, TL pul oldu' yaygarısını koparan Davutoğlu, dolar değer kaybedince Kılıçdaroğlu'nun kuyruğuna takıldı. Türk Lirası'nın tekrar değer kazanmaya başlamasıyla birlikte Davutoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "Sayın Erdoğan bir daha faize karşıyım demesin. Bu yolla faizi hem meşrulaştırmakta hem de teşvik etmektedir. Getirdiği Dövize Endeksli Mevduat (DEM) faizin DEM lenmesidir. Bu milletin cebinden katmerli faiz veren “Dolarla vaftizlenmiş hazine garantili faizdir!” ifadelerini kullandı.