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Ekonomi Dolar düşünce ne yapacağını şaşırdı! Davutoğlu da Kılıçdaroğlu'nun kuyruğuna takıldı!
Ekonomi

Dolar düşünce ne yapacağını şaşırdı! Davutoğlu da Kılıçdaroğlu'nun kuyruğuna takıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından dolar kurunun değer kaybetmesinden rahatsız olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kuyruğuna takıldı. Düne kadar faizi indirdiniz, TL pul oldu' yaygarasını koparan Davutoğlu, yeni hamlelerle doların düşürülmesini eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 14:26:00 -
Dolar düşünce ne yapacağını şaşırdı! Davutoğlu da Kılıçdaroğlu'nun kuyruğuna takıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından dolar kurunun düşüşe geçmesi, muhalefette büyük rahatsızlık uyandırdı. Büyük ve küçük muhalefet partileri doların yüzde 33 değer kaybetmesi sonrası adeta çılgına döndü.

Kılıçdaroğlu'nun peşinden gitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dolar kurunun düşüşünden rahatsız olmasının ardından benzer bir açıklama da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Düne kadar dolar 18 TL'leri aştığında 'faizi indirdiniz, TL pul oldu' yaygarısını koparan Davutoğlu, dolar değer kaybedince Kılıçdaroğlu'nun kuyruğuna takıldı. Türk Lirası'nın tekrar değer kazanmaya başlamasıyla birlikte Davutoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "Sayın Erdoğan bir daha faize karşıyım demesin. Bu yolla faizi hem meşrulaştırmakta hem de teşvik etmektedir. Getirdiği Dövize Endeksli Mevduat (DEM) faizin DEM lenmesidir. Bu milletin cebinden katmerli faiz veren “Dolarla vaftizlenmiş hazine garantili faizdir!” ifadelerini kullandı.

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