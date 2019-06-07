Dolar düştü mü? Bayram sonrası dolar son durum 7 Haziran Cuma dolar kuru canlı

Ramazan Bayramı dolayısıyla kapalı olan piyasalar bugün 7 Haziran Cuma itibariyle yeniden açıldı. Bayram doların ateşini düşürmeye yetmişti. Dolar/TL, bayram tatilinden dolayı Türkiye'de piyasalar kapalı iken yaklaşık 2 ayın en düşüğü olan 5,66 seviyesine kadar düşmüştü. Peki Dolar ne kadar düştü? Bayram sonrası dolar son durum 7 Haziran Cuma.

Dolar/TL, bayram tatilinden dolayı Türkiye'de piyasalar kapalı iken yaklaşık 2 ayın en düşüğü olan 5,66 seviyesine kadar geriledikten sonra bugün 5,84'ün üzerinde hareket ediyor. Euro/TL ise 6,58 civarında işlem görüyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) dün, piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranları programında değişikliğe gitmedi. AMB'nin faizi sabit tutma kararı sonrası açıklama yapan Başkan Draghi, bugünkü ekonomik şartların normal olmaktan çok uzak olduğunu belirterek, "Artan korumacılık tehdidi ve diğer faktörler mevduat faiz oranlarında herhangi bir artışa imkan vermiyor" dedi.