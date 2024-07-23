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Ekonomi Dolar düştü! 6 liralık değişim beklentisi!
Ekonomi

Dolar düştü! 6 liralık değişim beklentisi!

Yeniakit Publisher
2024-07-23 11:06:00 -
Dolar düştü! 6 liralık değişim beklentisi!

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı güne dolar sert düşüşle başladı. Yatırımcısını üzen dolar günler sonra 33 liranın altına düştü. 23 Temmuz Salı günü dolar ve euro kadar kadar?

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı güne dolar sert düşüşle başladı. Yatırımcısını üzen dolar günler sonra 33 liranın altına düştü. 23 Temmuz Salı günü dolar ve euro kadar kadar?

Dolar, euro ve Sterlin'de son fiyatlar araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) bugün faiz kararını açıklayacak.

Merkez Bankası'nın son kez faizi sabit tutması bekleniyor.

23 Temmuz Salı günü İstanbul serbest piyasada 32,9280 liradan alınan dolar, 32,9300 liradan satılıyor. 35,8570 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 35,8590 lira olarak belirlendi. 42,5316 liradan alınan Sterlin ise 42,698 liradan satılıyor.

Merkez Bankasının son kez faizi pas geçeceğini ve doları artık baskılamayacağını belirten analistler “Ağustos ayından sonra faiz düşürülüp doların yukarı çıkması sağlanacak. Sonbaharda dolar 38 lira olacak.” İfadeleri kullanıldı.
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Dolar 50 TL olacak diyen muhaliflerin aksine analistlerin beklentisi gerçekleşirse 5 ay sonra doların fiyatı 6 TL artacak.

Piyasaların yıl sonu enflasyon ve kur beklentileri de hükümetin hedeflerine yaklaşmaya başlıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) anketinde piyasa katılımcılarının yıl sonu tüketici fiyatları (TÜFE) beklentisi yüzde 43,52'den yüzde 42,95'e geriledi.

Piyasanın kur beklentisi ise 37,75 TL'den 37,37 TL'ye geriledi.

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