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Dolar düşecek! Dünya devlerinden peş peşe açıklama

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, doların bu yıl yüzde 6 değer kaybedeceğini açıkladı. Stanley analistleri, yavaşlayan ABD büyümesi ve FED’in güvercin tutumunun dolar üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi. Ülke dışındaki hisse senedi görünümünün de düşüşte etkili olacağı belirtiliyor. Goldman Sachs da doların zayıflayacağı tahminini yapmıştı.

03 Nisan 2019 Çarşamba 06:37
Dolar düşecek! Dünya devlerinden peş peşe açıklama

Merkezi New York'ta bulunan Amerikalı yatırım bankası Morgan Stanley, doların bu yıl yüzde 6 değer yaşayacağını söyledi. Morgan Stanley Global Döviz Stratejisi Başkanı Hans Redeker başkanlığındaki banka analistleri; dünkü notlarında doların yavaşlayan ABD büyümesi ve Fed'in güvercin tutumunun dünyanın en büyük rezerv parası üzerinde baskı oluşturması ile birlikte bu yılın sonuna dek yüzde 6 düşebileceği tahmininde bulundu. Morgan Stanley stratejistleri, şu görüşte birleşti: "Doların bu konjonktürde zirve yaptığını, piyasanın beklentilerinden daha fazla düşeceğini ve sağduyunun olmasını beklediği gibi portföy çeşitlendiricisi olmayacağını düşünüyoruz. Dünyanın diğer kısmındaki hisse senedi görünümünün ABD'ye göre daha iyi olması da, doları son dönemde destekleyen ABD'li yatırımcılardan kazançlarını ülkeye getirmesini de azaltacak."

Dalga tersine dönecek

Morgan Stanley stratejistleri ayrıca, ABD para birimindeki güçlenme ve artan dolar bazındaki varlıkların son yıllarda "verimli bir para girişi döngüsü" yarattığını, ancak bunun terse dönüşe hazırlandığını kaydettiler. Stratejistler, “Bunun tersine dönme ve dolardaki zayıflamanın dolar varlıklarını daha az cazip kılması ile birlikte bir kısır döngüye dönüşme risklerinin yüksek olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD’nin önde gelen bankalarının dolarla ilgili beklentileri, Türkiye başta olmak üzer gelişmekte olan ülke para birimlerinin bu yıl daha az dış etkiye maruz kalacağını gösteriyor.

Goldman Sachs ve Western de benzer görüşte

Morgan Stanley böylelikle, doların zayıflayacağı konusunda Goldman Sachs Group Inc. ve Western Asset Managemen’a benzer görüşleri savunmuş oldu. Bloomberg Dolar Spot Endeksi geçen yıl yüzde 3 yükseldikten sonra 2019 yılında, G-10 ülkelerinin paralarının dolar karşısındaki karışık seyrinden dolayı fazla değişmedi.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 06:52
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