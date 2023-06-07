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Ekonomi Dolar durmuyor, 22 liranın üzerine çıktı! Necmettin Batırel doların neden düşmediğini açıkladı
Ekonomi

Dolar durmuyor, 22 liranın üzerine çıktı! Necmettin Batırel doların neden düşmediğini açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-06-07 08:18:00 -
Dolar durmuyor, 22 liranın üzerine çıktı! Necmettin Batırel doların neden düşmediğini açıkladı

Ekonomist Necmettin Batırel, 22 liranın üzerine çıkan dolar kurunun neden düşmediğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Ekonomist Necmettin Batırel, dolar kurunun neden düşmediğini açıkladı.

Necmettin Batırel, "22 Haziran'da Para Politikası Kurulu faizi %15'e çıkartacak. Peki o zaman kurlar neden yükseliyor? Bilinçli olarak yabancı yatırımcının gelişine zemin hazırlamak için. Yüksek kurdan döviz bozdurup tahvil ve hisse senedine yönelecekler. Bugünkü şartlar bunu gerekli kılıyor" dedi.

Dolar almanın doğru olmayacağını da ifade eden Batırel, "Societe Generale 22 Haziran'da Merkez Bankasının faizleri 650 baz puan arttırarak %15'e yükselteceği gerekçesiyle 20.88 TL'den dolar kes tavsiye etti. Kurlarda düşüş başlıyor, alım yapmayın, satın" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Mehmet

Şahlandık..

Kemal Y.

Yahu bu adamın finansal konularda şimdiye kadar hangi söylediği doğru çıktı?
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