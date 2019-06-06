Dolar da tatile çıktı

Ağustos 2018’de 7 lira seviyesini aşarak tüm dengeleri altüst eden TL / Dolar kuru ard arda açıklanan paketler ve uluslararası piyasa koşullarının etkisi ile 5.66 seviyesine kadar geriledi. Ramazan Bayramı nedeniyle içeride kapalı olan piyasalar doların seyrini yakından takip ediyor. Dün 5,66’a kadar gerileyen TL/ Dolar kuru 17 Nisan’dan bu yana gördüğü en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Ancak dip seviyelerde fazla tutunamayan parite yeniden 5.80 seviyesine kadar çıktı. Euro/TL 6,4225’den, sterlin/TL 7,2408 seviyesinden, euro/dolar ise 1,1273’e kadar gerilese de bu değerler kalıcı olmadı.

FED’in tavrı etkili

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ise Fed’in mevcut politikası konusunda rahat olduklarını ve faiz oranlarının uzun süre sabit kalmasını beklediklerini belirterek, “Şu anda politika duruşumuzun uygun olduğunu düşünüyoruz. Faiz konusunda aşağı veya yukarı yönlü bir hareket için güçlü bir durum görmüyoruz” demişti.