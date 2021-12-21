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Ekonomi Dolar çıkarken zam yapanlar şimdi safa yatıyor! Vatandaştan çağrı: Bahaneniz kalmadı, zamları geri çekin!
Ekonomi

Dolar çıkarken zam yapanlar şimdi safa yatıyor! Vatandaştan çağrı: Bahaneniz kalmadı, zamları geri çekin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomide yeni önlem paketini açıklamış, TL cinsi mevduatların döviz kurlarındaki dalgalanmaya karşı korunacağını söylemişti. Açıklamanın ardından döviz kurunda sert düşüş yaşandı. Ancak dolardaki düşüş marketlere henüz yanstılmadı. Vatandaşlar, sosyal medyadan "Zamları geri çekin" çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 21:15:00 - 2021-12-21 21:16:31
Dolar çıkarken zam yapanlar şimdi safa yatıyor! Vatandaştan çağrı: Bahaneniz kalmadı, zamları geri çekin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomide yeni önlem paketini açıklamış, TL cinsi mevduatların döviz kurlarındaki dalgalanmaya karşı korunacağını söylemişti. Açıklamanın ardından döviz kurunda sert düşüş yaşandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, birikimlerini Türk lirası (TL) mevduat olarak değerlendiren vatandaşların kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı gibi "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünü devreye alındı. Geçtiğimiz günlerde kurdaki hareketlenme fiyatlara yansımış temel gıda malzemeleri başta olmak üzere iğneden ipliğe bir zam furyası yaşanmıştı. Alım gücü düşen vatandaşlar zamlara büyük tepki göstermişti.

Vatandaşlardan "Zamları geri çekin" çağrısı

Yeni düzenlemenin ardından kurdaki dalgalanma sona erdi, dolar ve euro kurunda düşüş yaşandı. Düşüşün ardından döviz kurundaki hareketlilik gerekçe gösterilerek yapılan zamlar ile ilgili sosyal medyadan çağrı geldi.

Sosyal medya kullanıcıları döviz kuru bahanesiyle yapılan zamların geri çekilmesi yönünde çağrı yaptı.

İşte o çağrılar:

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