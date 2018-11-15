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Dolar çakıldı! İşte son rakamlar

Dünkü kapanışı 5,46 seviyelerinde yapan dolar/TL bugün ise 5,4764'ü gördü. Gün içi hızla düşmeye başlayan dolar, 5,3817'ye kadar geriledi.

15 Kasım 2018 Perşembe 16:59
Dolar çakıldı! İşte son rakamlar

Kasım ayına 5,51'le başlayan dolar 5 Kasım'da dibi görerek 5,3106'ya kadar geriledi.

Bu tarihten sonra kademe kademe yükselen dolar dün kapanışını 5,4619'la yaptı.

Sabah saat 09.00'dan en yüksek seviyeye çıkan dolar saat 17.00 itibarıyla 5,40'tan işlem görüyor.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 9 Kasım ile biten haftada 240 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 9 Kasım ile biten haftada 240 milyon dolar artarak 88 milyar 382 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri de, 240 milyon dolar artarak 69 milyar 185 milyon dolardan 69 milyar 472 milyon dolara yükseldi. Altın rezervlerinde ise 9 Kasım haftasında 47 milyon dolar düşerek 18 milyon 957 dolardan 18 milyar 910 milyon dolara düştü.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 16:59
  1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
  2. Merkez Bankası
  3. Dolar

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