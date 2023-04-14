'Dolar çakılacak' diyen Necmettin Batırel'den olay tahmin: 200 lira birden artacak
Uzun bir süredir dolar kurunda bir gerileme yaşanacağını ifade eden ekonomist Necmettin Batırel'den bu kez gram altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir tahmin geldi.
Doların çakılacağını söyleyen ekonomist Necmettin Batırel, gram altında rekor bir seviyeyi beklediğini söyledi.
"200 lira birden artacak"
İnternet sitelerinde 1270 liradan işlem gören fakat piyasada 1300 liranın üzerinde olan gram altın için 1500 lira tahmini yapan Batırel, "17 Mart'ta gram altın 1211 lirayla tarihi rekor düzeye ulaştı. Yükseliş zaman zaman geri çekilmeler yaşansa da devam edecek. Önce 1250 ardından 1300 lira aşılacak" demiştim. Bugün 1270 lirayı aştı. Hedef: önce 1300 ardından 1500 liradır" dedi.
Batırel, açıklamasının devamında doların çökme trendine girdiği belirterek, "ABD doları yerlerde sürünüyor. Zira koskoca ülke resesyona (aşırı ekonomik durgunluğa) sürükleniyor. Ne yüksek faiz ne bol para çare olmadı. Beter olsunlar" ifadelerini kullandı.