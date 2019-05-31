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Dolar bu sabaha nasıl başladı? İşte son durum

Dolar/TL güne 5.91 seviyesinden başladı. TL, salı gününden bu yana gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışıyor

31 Mayıs 2019 Cuma 09:29
Dolar bu sabaha nasıl başladı? İşte son durum

ABD ile ilişkilere yönelik iyimser beklentilerle dün 5.8650'ye kadar gerileyerek  25 Nisan'dan beri en düşük seviyeyi gören Dolar/TL, Türkiye'de ilk çeyrek döneme ilişkin büyüme verilerinin takip edileceği haftanın son işlem gününe 5.91 seviyesinden başladı. Dolar/TL dün günü 5.90 civarında tamamlamıştı. Dolar/TL geçen  hafta 6.15'i aşmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK= bugün saat 10:00'da ilk çeyrek büyüme verisini açıklayacak. Beklentiler ilk çeyrekte yüzde 2.8 daralma olacağı yönünde.

Salı gününden bu yana gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışan TL, son üç gündür gelişmekte olan para birimleri arasında çok değer kazanan para birimi konumunda. Bunun en önemli nedeninin ABD ile olası bir gerilimin İstanbul seçimi sonrasına ertelendiği izlenimi olduğu belirtiliyor. Güney Afrika randı TL başta olmak üzere ikili işlem önerileri ve TL'nin son yıllarda açık ara en çok satılan para birimi olması da  TL'ye değer kazandıran etkenler arasında gösteriliyor.

İyimserlik akar'ın açıklaması ile başladı

TL'deki iyimserlik Milli Savunma Bakanı  Hulusi Akar'ın Rus hava savunma sistemi S-400'ün teslimatının Haziran ayına yetişmeyebileceği açıklaması ile başladı. Akar'ın ABD'li mevkidaşı ile ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile  telefonla görüşmesi sürece ilişkin iyimserliği artıran nedenler oldu.  Türkiye'de tutuklu Türk asıllı ABD vatandaşı ve eski NASA  çalışanı Serkan Gölge'nin serbest bırakılması da süreci destekleyen diğer bir neden oldu.

Doğu Akdeniz haberi kazançlar sınırlandı

Bloomberg'de yer alan "Doğu Akdeniz'de doğalgaz  arama çalışmaları yürüten gemilerinin ve savaş gemilerinin olduğu güney kıyılarına konuşlandırmayı değerlendirdiğine" dair haber ise dolar/TL'deki kazançların sınırlanmasına sebep oldu.

Son bir yıldaki değer kaybı yüzde 30

Son bir yıla bakıldığında TL yüzde 30 civarı değer kaybı ile benzer para birimlerinden açık ara negatif ayrışırken, son üç yılda ise değer kaybı yüzde 50 civarında.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 09:29
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