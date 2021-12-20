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Ekonomi Dolar artışı ticari ahlakı da yerle bir etti!
Ekonomi

Dolar artışı ticari ahlakı da yerle bir etti!

Optimar Araştırma Şirketi Genel Müdürü Hilmi Daşdemir, dolar artışının esnafta ticari ahlakı da yerle bir ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 16:22:00 -
Dolar artışı ticari ahlakı da yerle bir etti!

YENİ AKİT  ANKARA

Optimar Araştırma Şirketi Genel Müdürü Hilmi Daşdemir, dolar artışının esnafta ticari ahlakı da yerle bir ettiğini söyledi.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Optimar Araştırma Şirketi Genel Müdürü Hilmi Daşdemir, “Sitelerde iki ay önce anlaşmasını yapıp malzeme için peşinat verdiğimiz dolap vb işini teslim etmeyip fiyat farkı istiyorlar. İyi de kardeşim neden peşinat alıyorsun işi teslim etmiyorsun neden ahlaksızlık yapıyorsun” ifadelerini kullandı.

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