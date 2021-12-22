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Ekonomi 'Dolar almayın! Paraşütsüz düşecek' diyen Necmettin Batırel'den bomba tahmin! Bu kez hem tarih hem rakam verdi
Ekonomi

'Dolar almayın! Paraşütsüz düşecek' diyen Necmettin Batırel'den bomba tahmin! Bu kez hem tarih hem rakam verdi

Geçtiğimiz ay 'Dolar almayın. Paraşütsüz düşecek. Olanın serveti mum gibi eriyecek' diyerek kurdaki gerilime sonrası yeniden dikkatleri üzerine çeken ekonomist Necmettin Batırel, katıldığı bir programda yeni tahminini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 10:27:00 -
'Dolar almayın! Paraşütsüz düşecek' diyen Necmettin Batırel'den bomba tahmin! Bu kez hem tarih hem rakam verdi

Çoğunluğun aksine bazı ekonomistler dolar kurundaki artışın suni ve operasyonel olduğunu uzun süredir belirtiyor. Bunlardan birisi de Necmettin Batırel oldu. Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, geçtiğimiz ay Türkiye gazetesinde kaleme aldığı yazısında, 'Dolar paraşütsüz düşecek. Olanın serveti mum gibi eriyecek' ifadelerini kullanmıştı. Ünlü ekonomist, gazeteci Alper Altun'un programında çarpıcı ifadeler kullanarak doların çok yakın zamanda 9 liranın atına kadar inebileceğini söyledi.

Necmettin Batırel yaptığı açıklamada, "Dövize girmenin bir anlamı kalmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni modeli açıkladı. Dolarda yükseliş olmaz artık. Yeni planda her alternatif düşünülmüş durumda. Dolar buralarda kalmayacak. Millet türk lirasında kalacak. Belki bir hafta kadar daha 12-13 lirada seyredebilir. Daha sonra 11-10 lira hatta 9 liraya kadar inebilir. Zaten doların gerçek değeri şu an 9 liradır" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Yakup

İnşâllah hocam.
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merdo

elinde bir veri var mı üretime dayalı neyimiz var da
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