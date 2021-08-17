Dolar alacaklar dikkat! Uzman üstüne basa basa uyardı: Çok sert olacak

Dolar kuru üzerinde kritik beklentiler devam ediyor. Dolar yatırımcısı, dolar kuru beklentilerini analizleri merak ediyor. Teknik analiz uzmanı Kıdemli Analist 8,50 üzerinde dolar toplayanları uyardı.

Milli Gazete'de yer alan habere göre, dolar kuru yeni haftaya yatay seyirle başlarken serbest piyasada dolar kuru açılışını 8,81 TL seviyesinde yaptı. Dolar kuru şu dakikalar itibarıyla 8,50 TL seviyesinde hareketler yapıyor. Dolar ve altın için teknik analizlere yer veren Kıdemli Analist Youtube kanalı, Türk Lirası’nın dolar karşısındaki durumunu analiz edip dolar kuru için kritik uyarılarda bulundu.

8,30 bandına geri dönecek

Kıdemli Analist Youtube kanalında dolar kuru için yapılan teknik analizde, “Bu hafta itibariyle dolar/TL'de tekrardan 8,30 bandının döneceğini teknik anlamda mümkün görüyorum. Bu bağlamda kısa vadede geri çekilmelerde dikkat edelim ancak 8,30 seviyesinin çok fazla denendiğini ve bir kere daha denenip altına doğru gelmesiyle, panik satışları da devreye girmesiyle birlikte çok sert bir şekilde 8 lira seviyesine doğru geri çekecektir.” denildi.

Dolar toplayanlara ters köşe uyarısı

“Teknik anlamda dolar/TL’nin yönü zayıf gösteriyor.” diyen analiz uzmanı, 8,50 üzerinden dolar alanları uyardığını belirterek, “Kısa vadede bir 8,30 denemesini teknik anlamda göreceğiz diye düşünüyorum. Haftalık bazda TL pozitif bir seyir çizmeye devam ediyor. Bu da aslında beni mutlu ediyor. İki düşen dip Türk Lirası’nda haftalık bazda iki yükselen hatta daha da yükselmeye devam eden bir TL. Piyasaya belli ki bir olumlu haber akışı düşecek ve bu hafta olma ihtimali de yüksek. Özellikle bu fiyatlamaya dikkat edelim. Burada aslında ters köşelere dikkat etmekte fayda var. Beklenmedik bir şekilde kur tarafında bir geri çekilme göreceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Teknik dolar kuru analizi şöyle:

“Haftayı 8,50’nin üzerinde kapatan bir dolar/TL gördük ancak kısa vadede ortalama değerlere baktığımızda ortalama değerlerin teknik anlamda sat sinyali oluşturduğunu yeniden gözlemliyoruz. Bu hem saatlik bazıları da hem günlük bazda ve haftalık bazda zaten momentumun giderek zayıfladığını geçtiğimiz hafta itibariyle gördük. Kritik bir haftayı geride bıraktık. Bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu kararını takip ettik. Piyasanın beklentisi gerçekleşti. Merkez Bankası piyasanın beklentisini bozmadı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemlerine rağmen burada kısa vadede bu şekilde bir dengelenme gördük. Ben bu hafta itibariyle dolar/TL'de tekrardan 8,30 bandının döneceğini teknik anlamda mümkün görüyorum. Bu bağlamda kısa vadede geri çekilmelerde dikkat edelim ancak 8,30 seviyesinin çok fazla denendiğini ve bir kere daha denenip altına doğru teknik anlamda hareketin gelmesi demek 8,30 bandında panik satışları da devreye girmesiyle birlikte çok sert bir şekilde 8 lira seviyesine doğru geri çekecektir.