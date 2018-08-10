Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap

yeniakit.com.tr Pentagon’un eski çalışanlarından Michael Rubin, 15 Temmuz darbe girişimini 1 hafta önceden haber vermişti. Bir yazısında da terörist başı Gülen’den özür dileyen Rubin, FETÖ ile ABD arasındaki ilişkiyi gözler önüne sermişti. Aynı zamanda Rubin, Erdoğan düşmanlığı yaparak Gülen’ci teröristlerin yanında yer almıştı. Sosyal medya hesabı üzerinden sürekli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldıran Michael Rubin, dün attığı bir tweette Türkiye'yi Venezuela'ya benzetti ve hapse atılan FETÖ'cüleri savundu.

DOLAR’IN ANİ YÜKSELİŞLERİNİ HABER VERDİ

Bundan bir kaç hafta önce dolar 5 TL olmadan önce Rubin, sosyal medya hesabı üzerinden doların 5 TL’yi geçeceğini söylemişti. Rubin’in mesajının üzerinden yaklaşık 1 hafta geçmişti ki, küresel eşkıya TL’ye saldırarak doları 5 TL seviyesine yükseltti.

DÜN MESAJ ATTI, BUGÜN 6 TL OLDU

Dün yine sosyal medya hesabından Türk Lirası’na dair bir mesaj yayınlayan Rubin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da saldırmayı da ihmal etmedi. Rubin, hapse giren FETÖ’cüleri savunarak, “Erdoğan'ın dürüst uzmanları, eğitimli ve batıya açık bürokratları görevden almasından sonra Türkiye’nin yeni Venezuale olmasına şaşırmamak lazım.” diye yazdı.

ATİLLA YEŞİLADA’DAN “YENİ VENEZUELA” DİYENLERE CEVAP

CNN Türk'ten kovulduktan sonra YouTube'da program yapmaya başlayan Nevşin Mengü, geçtiğimiz günlerde ekonomist Atilla Yeşilada'yı konuk etmişti.

Ekonominin değerlendirildiği programda; Nevşin Mengü, Atilla Yeşilada'ya Türkiye'nin Venezuela'ya benzeme ihtimalini sordu.

"KUSURA BAKMAYIN AMA..."

Atilla Yeşilada, “Kusura bakmayın ama ben bazı karşılaştırmaları çok yanlış buluyorum.” ifadesini kullandı. Bunun üzerine araya giren Mengü, “Tek lider, tek lider” dedi.

"RAKAMLAR ORTADA"

Ekonomist Yeşilada, şöyle devam etti: “Her lider tek lider değildir. Erdoğan'ı eleştiririm ama biraz da adil olalım. Orada petrole rağmen fakirleşme var. Biz ne söylersek söyleyelim; AKP, Türkiye'yi fakirleştirecek bir hareket yaptı diyemem. Ben bir ekonomist olarak, eleştiririm ama rakamlar ortadadır. AKP döneminde Türkiye daralmadı. Bu karşılaştırma adil değil.”