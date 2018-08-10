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Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap

TL'ye yönelik her saldırıdan önce sosyal medya hesabından bu operasyonların sinyalini veren Michael Rubin son olarak dün Türkiye'yi Venezuela'ya benzetmişti. Rubin'in Türk ekonomisine yönelik küstah sözlerinden sonra, dolar 6 TL'yi gördü. Bu durum akıllara, geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi Venezuela'ya benzetenleri yerin dibine sokan Atilla Yeşilada'nın tokat gibi cevabını getirdi.

10 Ağustos 2018 Cuma 10:19

 yeniakit.com.tr  Pentagon’un eski çalışanlarından Michael Rubin, 15 Temmuz darbe girişimini 1 hafta önceden haber vermişti. Bir yazısında da terörist başı Gülen’den özür dileyen Rubin, FETÖ ile ABD arasındaki ilişkiyi gözler önüne sermişti. Aynı zamanda Rubin, Erdoğan düşmanlığı yaparak Gülen’ci teröristlerin yanında yer almıştı. Sosyal medya hesabı üzerinden sürekli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldıran Michael Rubin, dün attığı bir tweette Türkiye'yi Venezuela'ya benzetti ve hapse atılan FETÖ'cüleri savundu.

DOLAR’IN ANİ YÜKSELİŞLERİNİ HABER VERDİ

Bundan bir kaç hafta önce dolar 5 TL olmadan önce Rubin, sosyal medya hesabı üzerinden doların 5 TL’yi geçeceğini söylemişti. Rubin’in mesajının üzerinden yaklaşık 1 hafta geçmişti ki, küresel eşkıya TL’ye saldırarak doları 5 TL seviyesine yükseltti.

DÜN MESAJ ATTI, BUGÜN 6 TL OLDU

Dün yine sosyal medya hesabından Türk Lirası’na dair bir mesaj yayınlayan Rubin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da saldırmayı da ihmal etmedi. Rubin, hapse giren FETÖ’cüleri savunarak, “Erdoğan'ın dürüst uzmanları, eğitimli ve batıya açık bürokratları görevden almasından sonra Türkiye’nin yeni Venezuale olmasına şaşırmamak lazım.” diye yazdı.

 ATİLLA YEŞİLADA’DAN “YENİ VENEZUELA” DİYENLERE CEVAP

CNN Türk'ten kovulduktan sonra YouTube'da program yapmaya başlayan Nevşin Mengü, geçtiğimiz günlerde ekonomist Atilla Yeşilada'yı konuk etmişti.

Ekonominin değerlendirildiği programda; Nevşin Mengü, Atilla Yeşilada'ya Türkiye'nin Venezuela'ya benzeme ihtimalini sordu.

"KUSURA BAKMAYIN AMA..."

Atilla Yeşilada, “Kusura bakmayın ama ben bazı karşılaştırmaları çok yanlış buluyorum.” ifadesini kullandı. Bunun üzerine araya giren Mengü, “Tek lider, tek lider” dedi.

"RAKAMLAR ORTADA"

Ekonomist Yeşilada, şöyle devam etti: “Her lider tek lider değildir. Erdoğan'ı eleştiririm ama biraz da adil olalım. Orada petrole rağmen fakirleşme var. Biz ne söylersek söyleyelim; AKP, Türkiye'yi fakirleştirecek bir hareket yaptı diyemem. Ben bir ekonomist olarak, eleştiririm ama rakamlar ortadadır. AKP döneminde Türkiye daralmadı. Bu karşılaştırma adil değil.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 10:19
  1. michael rubin
  2. Dolar
  3. atilla yeşilada

YORUM YAZ

  • saddisaddi30 dk önce
    DOLAR 40 LİRAYA KADAR ÇIKACAK. DIŞARIDA İSTEYEN İSTEDİĞİ FİYATTAN ALIP SATSIN. içerde acilen kur sabitlemesine geçilmeli kur: 3 tl olarak hemde.... akp niye bekliyor? bilmiyor galiba. 2018 enfşasyonıu % 100 ü geçecek. Benzinin litresi 25 tl olacak. bekleyin. FAKAT ŞU PAPAZ İTİNİ HEMEN VURUN
  • ADAM OLUN ADAMADAM OLUN ADAM40 dk önce
    Kaybedecek birşeyimiz yok!  ...Rahibin kafasına!Kapat incirliği!Hem dünya 5ten büyüktür diyeceksin, hem heyet göndereceksin.Tükürdüğünü yalacağına dolar 10 lira olsun.Param kaybolsun haysiyetim onurum ezilmesin.ADAM OLUN ADAM.
  • İsimmisimİsimmisim37 dk önce
    fakirleştirmekle kalmadı zaten batırdı direk :)
  • NezirNezir1 sa önce
    Gidişata bakıldığında şüphesiz ahir zamanın kahreden zulmünü yaşıyoruz.Sanki kendiliğinden oluyormuşcasına algılanıyor.Diller söylemiyor, vâka haline gelmiş hakikatleri kalemler yazmıyor, yazan kalemde susturulmaya çalışılıyor ve susturluyor.Ey insanoğlu,araştırın bunlar 14 asır evvel bildirilmişti, bundan sonrası da bildirilmiştir, yaşadıklarımız nasıl çıkmışsa, göreceksiniz yaşayacaklarımızda aynen çıkacaktır,elbette zalimin zulmü sona erecek işte sen o zaman kimden yana olduğunu göreceksin, o pişmanlığın telafisi yoktur. Bir kalem bilip de yazmıyorsa, hele bir de yazanı engellemeye çalışıyorsa onun hasmı kesinlikle ALLAH’dır.
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş1 sa önce
    şimdi dolar hemen tepetaklak düşer bu açıklamayla ha ha ha. laf değil icraaat vede caaarrrrrrrrrrtttttttttttttttttt
  • NezirNezir1 sa önce
    Burada bir düzeltme yapmak gerekir, Rubin fetöcü değildir, feto rubincidir.
  • NezirNezir1 sa önce
    YERİN ALTINDAYDI ÇIKTI ÜSTÜNE,….ZEHİR GİBİ GÜNLER HASRETİZ DÜNE…AH BİR GİDEBİLSEM DOĞDUĞUM GÜNE…ÖMÜR TÜKENİYOR AZ KALDI SÜRE….GİTTİ SECCADEMİZ GELDİ TABURE….BİZİ ÇOK ETKİLER KALEMLİ SÛRE….SONSUZ KUDRET HÜKMEDERKEN ÂLEME…ÖZELLİKLE YEMİN ETMİŞ KALEME….HÂL BÖYLEYKEN GEREK YOKTUR ELEME…
  • hsyn2802hsyn28022 sa önce
    sonuç dolar hala yükseliyor.
  • ihsanihsan1 sa önce
    bunlar vatan haini satılmış fetöcü rubinde fetöden rüşvet yiyen hain
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