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Yerel Dolap içinde özel düzenekle uyuşturucu imalatı yapan şahıs yakalandı
Yerel

Dolap içinde özel düzenekle uyuşturucu imalatı yapan şahıs yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-10-26 18:51:00 -
Dolap içinde özel düzenekle uyuşturucu imalatı yapan şahıs yakalandı

Karabük'te, seyyar dolaba özel düzenek kurarak Hint keneviri yetiştiren şahıs, polisin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin" önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde yürüttükleri istihbarı faaliyetler sonucunda ikametinde kurduğu özel düzenek ile Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen R.K.'nın ikametine operasyon yaptı.

Gözaltına alındı

Operasyonda, 36.74 gram esrar maddesi ve 7 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirilirken, zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Karabük halkını, geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimizi uyuşturucu madde ve türevlerinin zararlarından korumak için siz kıymetli hemşerilerimizin de destekleri ile Karabük İl Emniyet Müdürlüğü olarak çalışmalarımız hız kesmeden büyük bir dikkat, duyarlılık ve özveri ile devam edecektir" denildi.

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