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Aktüel Dolandırıcılıkta yeni yönteme dikkat! ‘Kargo’ tuzağı
Aktüel

Dolandırıcılıkta yeni yönteme dikkat! ‘Kargo’ tuzağı

Yeniakit Publisher
2023-11-25 23:50:00 - 2023-11-25 23:50:57
Dolandırıcılıkta yeni yönteme dikkat! ‘Kargo’ tuzağı

‘Kargonuz teslim edilemedi’ mesajıyla vatandaşları tuzağa çeken siber dolandırıcılar, kişilerin banka ve kredi kartı bilgilerini çalıyor.

Siber korsanlar dolandırıcılıkta yeni yöntem geliştirdi. Kişilere SMS yoluyla gönderilen linklerle banka ve kredi kartı bilgilerini ele geçirmeye çalışıyorlar. Kandırılmaya çok müsait olarak dizayn edilen yöntemde kişilere açık bir numaradan SMS gönderiliyor. Mesajda ‘Koliniz adres nedeniyle gönderim merkezine iade edilmiştir. Tekrar gönderilmesi için lütfen adresinizi güncelleyin’ ifadelerinin ardından bir link bulunuyor. Kullanıcılar linke tıkladıklarında yeni bir sayfada adres bilgilerini güncellemeleri ve paketin gönderimi bahane edilerek bir ücret talep ediliyor. Sonraki adımda kişinin kart bilgileri isteniyor.

Tuzağa düşmeyenler internette bu konu hakkında birçok şikayet oluşturdu. Söz konusu şikayetlerden bazılarında deşifre edilen dolandırıcıların tuzağı şu şekilde anlatıldı: “0850 545 48 16 numaradan adres bilgilerinizi güncelleyin şeklinde mesaj geldi ve linke tıkladığımda sözde posta sayfasına ulaştım adres bilgilerimi güncelledim ve tekrar teslimata çıkması için belli bir meblağ gerektiğini belirtti. Kart bilgilerimi girmem istendi. Herhangi bir maddi talepte benim ilgimin olmadığını belirtiyorum.”

Ne yapılmalı?

Kişiler bu tuzağa düştüğünü anladığında bir takım önlemler alabiliyor. Bu tarz tuzaklarla karşılaşanlar ekran görüntüsüyle ve mesajda gözüken telefon numarası ile savcılığa şikayette bulunabiliyor. Öte yandan uzmanlar, bu tarz dolandırıcılıklara karşı sosyal medya hesapları şifrelerinin birbirlerinden farklı olması gerektiği konusunda uyarıyor. Uzmanlar, bu içerikli gönderilen mesajlara asla itibar edilmemesi gerektiğini söylüyor.
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