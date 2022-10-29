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Aktüel Dolandırıcılık yaptığı öne sürülen "aile" yakalandı
Aktüel

Dolandırıcılık yaptığı öne sürülen "aile" yakalandı

Manisa'da çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen karı koca ile oğulları gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 18:04:00 -
Dolandırıcılık yaptığı öne sürülen "aile" yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen karı koca ile oğulları gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çepnibektaş Mahallesi'nde jandarmaya başvuran bazı kişiler, çeşitli vaatlerle ürünlerini alıp parasını ödemeyen ve sahte altınlarla kendilerini dolandıran üç kişilik aileden şikayetçi oldu.

Ekiplerin yaptıkları istihbarat çalışmaları sonrasında düzenlenen operasyonda, H.Y. (49), karısı H.Y. (47) ile oğulları İ.Y. (26) gözaltına alındı.

Operasyonda evde bulunan 2 bilgisayar, 3 cep telefonu ile mağdurlara ait bilgilerin yer aldığı 10 bin sayfadan oluşan dokümana el konuldu.

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