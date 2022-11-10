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Aktüel Dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

Isparta'nın Gönen ilçesinde sosyal medya aracılığıyla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 00:21:00 -
Dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

Isparta'nın Gönen ilçesinde sosyal medya aracılığıyla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 kişinin sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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