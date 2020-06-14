Dolandırıcıların yeni oyunu ortaya çıktı

Koronavirüs salgınıyla birlikte ekonomik olarak zarara uğrayan vatandaşlar dolandırıcıların hedefi haline geldi. Devletin resmi kurumlarını taklit ederek vatandaşları dolandıran sahtekarların yeni oyunu ortaya çıktı. Dolandırıcılar bu kez Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve e- devlet adını kullanarak vatandaşları dolandırmaya başladı.

Son günlerde "E-devlet üzerinden kart aidatları iade edilmeye başlandı" şeklinde sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan dolandırıcılar nedeniyle çok sayıda vatandaşın mağdur olduğu öğrenildi.

Yetkililer vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kişisel bilgileri isteyen site ve uygulamalara kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Kredi kartı aidat iadesi nasıl yapılır?

Kredi kartı aidatları, bankaların kredi kartı başvuru sürecinde imzalatmış oldukları sözleşme gereğince yıllık olarak tahsil edilen bir ücrettir. Bu ücret kredi kartı kullanımı için sunulan hizmetin bir karşılığıdır. O nedenle bankalar kredi kartı aidatı tahsil etme hakkına sahiptirler. Ancak bankalar maaş hesabı olması ya da otomatik ödeme talimatı verilmesi gibi koşullar ile yıllık ödenecek olan kredi kartı aidatını tahsil etmemektedirler.

Bankanız ile aranızdaki anlaşma gereği kredi kartınız üzerinden yıllık kredi kartı aidatı alınmaması gerektiği halde hesap ekstrenize yansıtılmış kredi kartı aidatı bulunuyorsa buna itiraz edebilirsiniz. Kredi kartı hizmetini size sunan bankanızın müşteri hizmetleri ile iletişime geçmeniz ve kredi kartı aidat iadesi dilekçesi doldurmanız istenebilmektedir. Bankanızdan talep edilen işlemleri tamamlamanız ardından kredi kartı aidatı iade edilecektir.

E-devlet üzerinden kredi kartı aidatı geri alma

Twitter ve Facebook gibi sosyal medya üzerinde yayınlanan pek çok reklam da E-devlet üzerinden kredi kartı aidatı geri alma işlemi yapılabildiği ve bunun için reklam üzerinde yer alan bağlantının tıklanması istenmektedir. Bu bağlantıya tıklamanız halinde sizi E-devlet giriş sayfasına benzeyen bir siteye yönlendirecek ancak site adresine baktığınızda turkiye.gov.tr adresi olmadığını belki de fark etmeyeceksiniz.

Dolandırıcılık amaçlı bu reklam yayınları ile yönlendirildiğiniz E-devlet giriş ekranı ile sizin e-devlet giriş bilgilerinizin elde edilmesi amaçlanmaktadır. Bu tarz reklamlar da çok dikkatli olmanız, reklamda yer alan bağlantıyı tıklamak yerine adres çubuğuna turkiye.gov.tr adresini yazarak e-devlet giriş işlemini yapmanız önemlidir.

E-devlet üzerinden kredi kartı aidatı geri alma gibi bir işlem söz konusu değildir. Kredi kartı aidatı iadesi sadece bankalar üzerinden yapılabilmektedir. Online bankacılık kullanıyorsanız her zaman bankanın web site adresini kendinizin girmesi en güvenli seçenektir.

Kredi kartı aidatı iade başvuru dilekçesi

Bankanızın size kullandırdığı kredi kartı üzerinden haksız yere kredi kartı iadesi aldığını düşünüyorsanız ve bu konuda itiraz etmek istiyorsanız bankanızın müşteri hizmetleri temsilcisi ile iletişime geçmeniz gereklidir. Müşteri temsilciniz tarafından size mail yolu ile iletilecek olan Kredi kartı aidatı iade başvuru dilekçesi ile başvuru yapabilirsiniz.

Kredi kartı aidatı hakkında şikayet oluşturmak için tüketici hakları masasına da başvuruda bulunabilirsiniz. Tüketici hakları biriminden size Kredi kartı aidatı iade başvuru dilekçesi verilmektedir. Başvuru dilekçesini dikkatli ve doğru bir şekilde doldurmanız önemlidir. Kredi kartı aidatı iade başvuru dilekçesini doldurduktan sonra tüketici hakları masasına iletildikten sonra işleme alınabilmektedir.

Kart aidat iadesi mesajı

Sosyal medyada yayınlanan "Kredi kartı aidatı iadesi" başlıklı dolandırıcılık amaçlı reklamlar haricinde telefonunuzdan "Kart aidat iadesi mesajı" alabilirsiniz. Aynı şekilde bu mesajlara da itibar edilmemesi gerekir. Telefonlara gönderilen Kart aidat iadesi mesajı da tamamen dolandırıcı amaçlı olup sizin kişisel ve kart bilgilerinizi elde etme amacıyla gönderilmektedir