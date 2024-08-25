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Ekonomi Dolandırıcıların yeni numarası hayatını kararttı: Her gün küfür ediyorlar!
Ekonomi

Dolandırıcıların yeni numarası hayatını kararttı: Her gün küfür ediyorlar!

Yeniakit Publisher
2024-08-25 12:30:00 -
Dolandırıcıların yeni numarası hayatını kararttı: Her gün küfür ediyorlar!

Murta Sevim isimli vatandaşın hayatı dolandırıcılar yüzünden cehenneme döndü. Telefon numarası kopyalanan Sevim, sürekli mağdurlar tarafından aranarak küfürlere mağruz kalıyor.

Kuaförlük yapan Murat Sevim, bir süredir gelen aramalara bir türlü anlam veremedi. Zaman zaman küfür yiyen ve ‘Beni neden arıyorsun?’ şeklinde telefonlar alan Sevim’in dolandırıcıların kurbanı olduğu ortaya çıktı.

ATV Haber’de yer alan habere göre Sevim’in cep telefonu numarası haberi olmadan kopyalandı. Sevim’in numarasından hiç tanımadığı numaralara aramalar giderken tuzağa düşenlerin hesaplarındaki paraların çalındığı ortaya çıktı.

Sevim yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Bana sürekli 'Beni neden arıyorsun' diye aramalar gelmeye başladı. Ben şimdi beni arayan müşterilerin telefonlarını bile şüpheyle açıyorum. Açmak istemiyorum çünkü kötü bir muameleyle karşılaşıyorum. Açıyorlar, direkt küfrediyorlar. Benim dolandırıcı olduğumu düşündü. Ben dolandırıcı olmadığımı, esnaf olduğumu söylememe rağmen bana ağza alınmayacak küfürler ediyorlar."

Gelen aramalardan telefonu susmayan Murat Sevim, "Ben de mağdurum karşı taraf da mağdur" diye isyan ederken savcılığa giderek şikayette bulundu.
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