  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Dolandırıcıların E-Devlet ismi ile yaptığı oyun ortaya çıktı! Sakın tıklamayın
Gündem

Dolandırıcıların E-Devlet ismi ile yaptığı oyun ortaya çıktı! Sakın tıklamayın

Son yıllarda artan sosyal medya kullanımı nedeniyle bazı dolandırıcılar bu kanallar üzerinden insanları kandırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 13:15:00 -
Dolandırıcıların E-Devlet ismi ile yaptığı oyun ortaya çıktı! Sakın tıklamayın

Sosyal medya kullanımının yüksek oranda olduğu ülkemizde dolandırıcıların yeni yöntemi ortaya çıktı.

Facebook, Twitter ve Instagram kanallarını kullanan dolandırıcılar bu kez çok takipçili hesaplar üzerinden insanları kandırmaya başladı.

Son günlerde Instagram üzerinden yapılan oyunda, e devlet isimli ve Cumhurbaşkanlığına ait bir profil fotoğrafı ile insanların kredi kartları boşaltılmaya başlandı.

Bambaşka bir uzantı ile insanları kandıran hesap, kişileri ''Bugüne kadar ödedeğiniz kredi kartı aidatlarınızı alabilirsiniz" haberi ile dolandırıyor.

Habere tıklayınca birebir E-devlet sitesine benzer tasarım ile hazırlanmış bir siteye yönlendiriyorsunuz.

Sürecin devam etmesi için telefonunuza gelen bir kodu siteye girmeniz gerekiyor. Şayet ilk şifreyi girersiniz 480, ikinci kez girdiğiniz takdirde ise 3 bin liranızdan oluyorsunuz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boğaziçili öğrenci tüm gerçeği anlattı!
Gündem

Boğaziçili öğrenci tüm gerçeği anlattı!

Boğaziçi Üniversitesi'nde CHP ve DHKP-C'nin kışkırtmasıyla çıkarılmaya çalışılan kaos hakkında, okulda eğitimine devam eden Ömer Salim Arsla..
Peskov’dan dikkat çeken Türkiye itirafı: Ankara'dan Moskova'ya götürdüm
Dünya

Peskov’dan dikkat çeken Türkiye itirafı: Ankara'dan Moskova'ya götürdüm

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, diplomatik kariyerine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu. Peskov, "Devlet görevine ilk başladığım zamanlard..
Ekrem İmamoğlu'nun şaşkın trolleri yakayı fena ele verdi!
Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun şaşkın trolleri yakayı fena ele verdi!

Boğaziçi Üniversitesi'nde 'katil polis' sloganları ile terör örgütü marşları eşliğinde yapılan 'rektör' protestosuna destek veren İstanbul B..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay