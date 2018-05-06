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Dolandırıcıları enseleten inanılmaz not!
Adana’da yaşayan 55 yaşındaki Hicran Kırkbey, daha önce dolandırıldığı için telefonunun yanına “Dikkatli ol, telefon görüşmesine bir daha yanılma” diye not yazdı. Kırkbey, ikinci kez arandığında dolandırıcıları yakalattı.
06 Mayıs 2018 Pazar 08:21
Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 08:21
Adana
dolandırıcı
Yerel Haberler
Hicran Kırkbey
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