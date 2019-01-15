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Dolandırıcılardan yeni taktik

Her geçen gün yeni buldukları taktiklerle ekmeklerini alın terleriyle kazanan vatandaşın helal lokmasına göz diken dolandırıcılar, bu sefer de sokaklarda park edilmiş araçların altındaki ufak bir soketi devre dışı bırakarak araç sahiplerini ‘tamir’ bahanesiyle ağlarına düşürmeye çalışıyor.

15 Ocak 2019 Salı 12:48
Dolandırıcılardan yeni taktik

 Haber Merkezi 

Ekmeğini alın teriyle kazanan vatandaşların helal lokmasına göz diken dolandırıcılar, yeni bir taktik sahnelemeye başladı. Sokaklarda park edilmiş araçların altındaki ufak bir soketi devre dışı bırakan dolandırıcılar, araç sahiplerini ‘tamir’ bahanesiyle ağlarına düşürmeye çalışıyor. Soket devre dışı kaldığı için aracını çalıştıramayan vatandaş, tesadüfen oradan geçiyormuş gibi davranan ve yardım süsüyle yaklaşan dolandırıcıların muhtemel kurbanı olabiliyor. Yakın çevrede tamirci olduğunu ve 200-300 liraya tamirini sağlayabileceğini söyleyen dolandırıcı, yetkili servisinde çok cüzi bir miktarda halledilebilecek bir şey için devasa paralar talep ediyor. Uzmanlar, böyle bir durumla karşılaşıldığında, yetkili servise gidilmesi noktasında uyarılarda bulunuyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 12:48
  1. dolandırıcılar
  2. araç sahipleri
  3. yetkili servis
  4. helal lokma

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