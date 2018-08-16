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Dolandırıcılara inandı 'gerçek polislere' saldırdı!

Eskişehir'de, bankadan 17 bin 500 dolarını çekmek isterken, dolandırıcılara karşı kendisini uyaran sivil polislerin gerçek polis olduğuna inanmayan Ali Erdağ (86), banka şubesinde polislere bastonuyla saldırdı. Fenalaşarak, hastaneye kaldırılan Erdağ'ın, telefon dolandırıcılarına 100 bin lira kaptırmaktan son anda kurtarıldığı belirtildi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 15:05
Dolandırıcılara inandı 'gerçek polislere' saldırdı!

Olay, dün, Arifiye Mahallesi 2 Eylül Caddesi'nde meydana geldi. Ali Erdağ, gittiği banka şubesinden hesabındaki 17 bin 500 doları çekmek istedi. Telaşlı olmasından şüphelenen banka görevlileri, durumu polise bildirdi. Bankaya gelen Asayiş Şubesi'nde görevli sivil polisler, Erdağ'ı telefon dolandırıcılarına karşı uyardı. Sivil polislerin gerçek polis olduklarına inanmayan Erdağ, iddiaya göre, bankanın içinde bastonuyla polislere saldırdı. Sivil polisler de resmi kıyafetli polislerin bankaya gelmesi için durumu haber merkezine bildirdi. Kısa sürede gelen resmi kıyafetli polislere de tepki gösteren Ali Erdağ, "Para benim param, kime verirsem veririm. Size ne?" diye bağırdı. Parayı çekemeyen ve fenelaşan Ali Erdağ, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Eskişehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

POLİSLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Ali Erdağ'ın, telefonla arayarak, kendisini polis olarak tanıtan kişiden terör örgütü ile bağlantısının olduğu yalanını öğrendiği, bundan kurtulması için kendisinden 100 bin lira istendiği, bu nedenle bankaya gidip, 17 bin 500 dolarını çekmeye çalıştığı belirlendi. Dolandırılmaktan kurtarılan Ali Erdağ'ın polislere teşekkür ettiği bildirildi.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 15:05
  1. Eskişehir
  2. dolandırıcılar
  3. yaşlı adam

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