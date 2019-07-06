Dolandırıcılara 5 ilde büyük darbe! 20 gözaltı

Mersin'de sosyal medya üzerinden kazanmış görünümlü sahte bahis kuponu düzenleyerek vatandaşları dolandıran çeteye yönelik 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden, aralarında çete lideri E.A.’nın da bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

Bursa'da bulunan Y.S.'nin sahte bahis kuponu düzenleyen çetinin insanları mağdur ettiği ihbarı üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin sosyal medya hesaplarını takibe aldı. 10 aydır yürütülen projeli çalışma sonunda Facebook, Instagram gibi sosyal medya araçlarını kullanarak oluşturdukları bahis kuponlarını photoshop programı aracılığı ile kazanmış gibi göstererek mağdurlarla özel mesaj sisteminden görüşüp para talebinde bulunan ve bu yöntemle ülke genelinde birçok kişiyi cep telefonuna havale yöntemiyle zarara uğratan bir çete belirlendi.

Ekipler, Mersin merkezli İstanbul, İzmir, Aydın ve Tekirdağ birimleriyle koordineli olarak eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Çete lideri E.A.'nin de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama yapan polis ekipleri, çok sayıda dijital materyal, sahte kupon ve para ele geçirdi. Ayrıca MASAK uzmanlarınca şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemede mali profilleri ile orantısız şekilde para transfer işlemleri gerçekleştirdikleri belirlendi.

Şüphelilerin, sosyal paylaşım siteleri üzerinde garanti kupon yaptığına dair ilan verip iletişime geçerek, kuponlarının tuttuğunu belirtip banka hesaplarına vergi adı altında para yatırmalarını sağladıkları saptandı. Mağdurlardan bir kısmının şikayette bulunurken, bazılarının ise bahiste cezanın çok yüksek olduğu şeklinde korkutularak şikayetlerinin engellendiği ortaya çıktı.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Soruşturma kapsamında 9 şüphelinin daha arandığı belirtildi.

Nasıl dolandırıldığını anlattı

Başından geçenleri anlatan mağdurlardan Y.S., "Sosyal paylaşım sitesinde gezinirken tamamen yasal şeklinde ilanı bulunan bir kişi yakalamış bahis kuponları ve para resimlerini paylaştığını gördüm. Bunun üzerine M.K. olduğunu bildiğim bu kişi ile mesaj yoluyla iletişime geçtim, nasıl kazanacağımı sordum. Bana garanti tutacak kuponu gibi değişik vaatlerde bulundu. Önce üyelik adı altında benden bir miktar para istedi, bu tutarı verdiği banka hesabına yatırdım. Daha sonra yüksek meblağlı kazanacağım paranın vergisi olarak talep edilen tutarını yatırmamı istedi. Bu tutarı da yine verdiği banka hesabına yatırdım, ancak sözde kazanacağım tutar hesabıma yatmayınca dolandırıldığımı anladım. İnternet üzerinden başkalarının da bu şekilde dolandırılmaması için ihbarda bulundum" dedi.