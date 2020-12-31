  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hotar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hotar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 14:24:01 -
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hotar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İZMİR (AA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Prof. Dr. Hotar, makamında fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceleyen Nükhet Hotar, haber, spor ve yaşam kategorilerinde oy kullandı.

Hotar, haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucizenin adı Ayda", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "Gazze sahilinde spor" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, fotoğrafların tamamının çok etkili olduğunu ifade ederek emeği geçenleri kutladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'den Türkiye açıklaması: Bazı işaretler...
Dünya

İsrail'den Türkiye açıklaması: Bazı işaretler...

İsrail'in Ankara'da görev yapan diplomatı Roey Gilad, Türkiye ile olan ilişkilerine dair bir açıklamada bulundu.
23 kez ceza yiyen dönerci uslanmadı! 'Genelge beni bağlamaz'
Gündem

23 kez ceza yiyen dönerci uslanmadı! 'Genelge beni bağlamaz'

Zonguldak'ta dönerci dükkanı işleten Erkan Cinbir adlı esnaf, tam 23 kez kural ihlalinden dolayı ceza yese de bildiğini okumaya devam ediyor..
İşte laikçi Deniz Akkaya'nın zihniyet dünyası: SMA hastalarından önce sanatçılara sahip çıkın
Gündem

İşte laikçi Deniz Akkaya'nın zihniyet dünyası: SMA hastalarından önce sanatçılara sahip çıkın

Daha önce zinayı överek milletin değerlerine dil uzatan eski manken Deniz Akkaya, zihniyet yapısını bir kez daha sergiledi. Katıldığı bir p..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay