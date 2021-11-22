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Ekonomi Dokuz Eylül Üniversitesi personel alıyor
Ekonomi

Dokuz Eylül Üniversitesi personel alıyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi) ve Üniversitemiz diğer sağlık birimlerinde, giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden (53 Hemşire, 4 Sağlık Teknikeri, 1 Röntgen Teknisyeni ) ve giderleri Döner Sermaye Bütçesi Gelirlerinden (1 Destek Personeli) karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” da yer alan ek 2 nci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 15:06:00 -
Dokuz Eylül Üniversitesi personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre müracaatlar, 22.11.2021  günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) ÜNİVERSİTE HASTANESİ İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ’ ne şahsen başvuru şeklinde yapılacaktır. Posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlan kodu boş bırakılmayacak olup, adaylar sadece tek bir unvan kodu için başvuru yapacaklardır. Birden fazla ilan koduna yapılan başvurular olduğu takdirde tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra şahsen başvuru sırasında beyanda bulundukları belgelerin asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

İSTENEN BELGELER:

1- Başvuru Formu (Adaylar http://www.deu.edu.tr internet adresinde yer alan Duyurular linkinden temin edeceklerdir)

2- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin ön ve arka yüzlü fotokopisi (1 adet)

3- 2020 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (1 adet)

4- Fotoğraf (1 adet)

5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)

6- Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge (Terhis, tecil, muaf vb.)

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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