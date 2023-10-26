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Kadın - Aile Dökülen saç ve kaşların ilacı o bitki! Ülkemizde yetişiyor: Saç dökülmesine bitkisel çözüm! Uyuyan saç köklerini uyandırın
Kadın - Aile

Dökülen saç ve kaşların ilacı o bitki! Ülkemizde yetişiyor: Saç dökülmesine bitkisel çözüm! Uyuyan saç köklerini uyandırın

Yeniakit Publisher
2023-10-26 23:44:00 - 2023-10-27 00:35:41
Dökülen saç ve kaşların ilacı o bitki! Ülkemizde yetişiyor: Saç dökülmesine bitkisel çözüm! Uyuyan saç köklerini uyandırın

Susamı özellikle gıda sektöründe sık sık tüketiyoruz. Peki, bereketli olan bu bitki neye iyi geliyor biliyor muyuz? Susam kalbe iyi gelmekle birlikte susam yağı dökülen saç ve kaşların ilacı oluyor. Üstelik ülkemizde birçok yerde yetişiyor. Susamın faydaları ve nerelerde kullanıldığı haberimizde...

Susam gıda, ilaç ve kozmetik sektöründe çok kullanılıyor. Tarladan sofraya geliş aşaması oldukça zahmetli olan susam kalpten cilt sağlığına ve saç dökülmesine kadar birçok derde şifa bir bitki. İşte susamın faydaları ve nasıl kullanıldığı...

SUSAMIN FAYDALARI

Susam tohumlarında yüzde 50 – 60 yağ ve yüzde 25 protein bulunduran bir yağ bitkisidir

Susam yağı dökülen kaşların ilacıdır. Her gün kaşınızın üzerine susam yağı sürebilirsiniz.

Susam yağı saça da faydalıdır. Susam yağının içerisinde saça faydalı olan Demir, A ve E vitaminleri bulunur. Kepeklenme sorununa faydalıdır. Saç kırılmasını önler. Saç dökülmesine engel olur. Susam yağını zeytinyağı ile kullanabilirsiniz

Susam yağının faydaları!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

  • Bağışıklığı güçlendirir
  • Kalp sağlığı için faydalıdır
  • Enerji verir
  • Cildin yaşlanmasını önler
  • Tırnakları besler ve çabuk uzatır
  • Susam yağı kabızlığa iyi gelir
  • Kolesterolü düşürür
  • Susamın gaz sökücü özelliği vardır

SUSAM NEREDE YETİŞİR?

Susamın anavatanı Afrika olmakla birlikte oradan Hindistan, Çin ve Japonya'ya yayıldığı bilinmektedir. Ülkemizde ise Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde ekilir.

SUSAM NASIL BİR BİTKİ?

Susam tek yıllık çalı formunda bir bitkidir. Ülkemizde yetişen susamlar çok dallı bir yapıya sahiptir. Sıcaklığı yüksek olan bölgelerde yetişir. Susamın su tüketimi fazla değildir.

 SUSAM NERELERDE KULLANILIR? Saç dökülmesine bitkisel çözüm evde

En çok tahin ve tahin helvası yapımında, sabun, ilaç ve kozmetik sanayiinde kullanılır.
Saç dökülmesi için doğal yöntemler
Saç Derisi Masajı Aşırı saç dökülmesi ile mücadele için masaj da deneyebilirsiniz.
Düzenli Saç Temizliği.
Saç Maskesi Uygulama.
Soğuk Suyla Saç Durulama.
Hindistan Cevizi Yağı
Badem Yağı
Çay Ağacı Yağı
Çam Terebentin Yağı

 

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