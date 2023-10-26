Dökülen saç ve kaşların ilacı o bitki! Ülkemizde yetişiyor: Saç dökülmesine bitkisel çözüm! Uyuyan saç köklerini uyandırın

Susam gıda, ilaç ve kozmetik sektöründe çok kullanılıyor. Tarladan sofraya geliş aşaması oldukça zahmetli olan susam kalpten cilt sağlığına ve saç dökülmesine kadar birçok derde şifa bir bitki. İşte susamın faydaları ve nasıl kullanıldığı...

SUSAMIN FAYDALARI

Susam tohumlarında yüzde 50 – 60 yağ ve yüzde 25 protein bulunduran bir yağ bitkisidir

Susam yağı dökülen kaşların ilacıdır. Her gün kaşınızın üzerine susam yağı sürebilirsiniz.

Susam yağı saça da faydalıdır. Susam yağının içerisinde saça faydalı olan Demir, A ve E vitaminleri bulunur. Kepeklenme sorununa faydalıdır. Saç kırılmasını önler. Saç dökülmesine engel olur. Susam yağını zeytinyağı ile kullanabilirsiniz

Susam yağının faydaları!

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bağışıklığı güçlendirir

Kalp sağlığı için faydalıdır

Enerji verir

Cildin yaşlanmasını önler

Tırnakları besler ve çabuk uzatır

Susam yağı kabızlığa iyi gelir

Kolesterolü düşürür

Susamın gaz sökücü özelliği vardır

SUSAM NEREDE YETİŞİR?

Susamın anavatanı Afrika olmakla birlikte oradan Hindistan, Çin ve Japonya'ya yayıldığı bilinmektedir. Ülkemizde ise Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde ekilir.

SUSAM NASIL BİR BİTKİ?

Susam tek yıllık çalı formunda bir bitkidir. Ülkemizde yetişen susamlar çok dallı bir yapıya sahiptir. Sıcaklığı yüksek olan bölgelerde yetişir. Susamın su tüketimi fazla değildir.

SUSAM NERELERDE KULLANILIR? Saç dökülmesine bitkisel çözüm evde

En çok tahin ve tahin helvası yapımında, sabun, ilaç ve kozmetik sanayiinde kullanılır.

Saç dökülmesi için doğal yöntemler

Saç Derisi Masajı Aşırı saç dökülmesi ile mücadele için masaj da deneyebilirsiniz.

Düzenli Saç Temizliği.

Saç Maskesi Uygulama.

Soğuk Suyla Saç Durulama.

Hindistan Cevizi Yağı

Badem Yağı

Çay Ağacı Yağı

Çam Terebentin Yağı