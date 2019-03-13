0553 313 94 23

Doktorların yerini robotların alması istenmiyor

Yapay zekânın her geçen gün daha da gelişmesi insanları tedirgin ediyor.

13 Mart 2019 Çarşamba 14:27
Doktorların yerini robotların alması istenmiyor

Yapay zekânın her geçen gün daha da gelişmesi insanları tedirgin ediyor. Yapılan bir araştırma sonucuna göre; küresel olarak insanların yalnızca yüzde 7’si doktorların yerini robotların almasından memnun olacağını söyledi.



Yapay zekânın yaklaşık 50 yıl içinde insanın yaptığı her şeyi daha iyi yapacak olma olasılığı insanları rahatsız ediyor. Oxford ve Yale Üniversitelerinden araştırmacılar, yapay zekâ konusunda çalışan 352 bilim insanı ile görüşerek hazırladığı rapora göre 2053 yılında robotlar cerrah olarak çalışabileceklerini bildirdiler. Barem ve küresel ortağı WIN tarafından 40 ülkede 30 bin 890 kişiyle görüşülerek insanların teknolojik açıdan gelişen robotlara bakış açısını araştırdı.



Yapay zekâ doktorların yerini almasın


Küresel olarak insanların yalnızca yüzde 7’si doktorların yerini robotların almasından memnun olacağını söyledi. Türkiye’de de benzer (yüzde 8) bir oran görünüyorken memnuniyetin en yüksek olarak ifade edildiği ülkeler Hindistan (yüzde 24), Lübnan (yüzde 22), Çin (yüzde 17), Filistin (yüzde 16), Güney Kore (yüzde 11), Japonya ve ABD (yüzde 10).



Ortalamaya göre yüksek oranlar ülkelerin ya bu konulardaki çalışmalarına ya da sağlık sistemlerdeki sorunlara işaret ediyor. Yapay zekanın doktorların yerini almadan yaptıkları işte onlara destek olması fikri ise küresel olarak kabul görüyor. Görüşülen kişilerin yüzde 53’ü bu konuda hemfikir ve eğitim arttıkça bu oran yükseliyor, üniversite ve üzeri eğitimli kişilerde yüzde 64’e kadar çıkıyor. Türkiye’de bu oran oldukça düşük; yüzde 36. Gençlerde, yüksek eğitimli ve gelirli kişilerde oran yükseliyor. 18-34 yaş grubu için yüzde 51, AB grubunda yüzde 57, üniversite mezunları arasında ise yüzde 56 seviyelerinde bulunuyor.


Doktorlar tarafından yapılan hiçbir işin yapay zekâya aktarılmasını istemeyenlerin oranı küresel olarak yüzde 29 iken en yüksek katılımı Almanya (yüzde 43) ve Türkiye (yüzde 42) gösteriyor. Bu oran Japonya dışındaki G7 ülkelerinde de ortalamanın üstünde yer alıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:27
  1. bilim

YORUM YAZ

  • murat bozkurtmurat bozkurt47 dk önce
    Niye içeride daha fazla şey unutsunlar diye mi.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İncesu Belediyesi çocukları sevindirmeye devam ediyor
  1. İncesu Belediyesi çocukları..
  2. Üniversiteden Kilis Çiftçisine Yerli..
  3. Amasya’da yolcu otobüsü ile kamyon..
  4. Kaptanlara ve yolculara sigorta
  5. Nijerya’da yüzlerce kişi çöken binanın..
  6. Erzincan’da deprem şehitleri dualarla..
  7. Denizlili sporcu karate turnuvasında..
  8. Gaziantep’te sıpaya akıl almaz işkence
  9. Genç girişimcilere 200 bin TL hibe..
  10. Özel öğrencilerden özel sergi
  11. Alan ”Zonguldak için gereğini yapmak..
  12. Balıkesirspor’a 6 puan silme ve..
  13. Uyuşturucu baskını yapılan evde..
  14. Hizmete giren Gebze-Halkalı Banliyö..
  15. Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi..
  16. Patrik Mutafyan için 17 Mart'ta cenaze..
  17. YEGEM ve Tevfikiye Hanımlar Lokali..
  18. FKA Yönetim Kurulu Toplantısı..
  19. Başkan Tok: “5 yılda 255 milyonluk..
  20. Oğlunun öldürdüğü anne son yolculuğuna..
  21. Tırın çarparak metrelerce sürüklediği..
  22. Efeler Belediyesi’nden personele..
  23. Engelsiz raketler Konak’ta korta çıktı
  24. Kayserispor Sportif Direktörü..
  25. Hazine ve Maliye Bakanlığı: "916,4..
  26. Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor..
  27. Bakan Pakdemirli: "Ilgaz’ı Davos..
  28. "Hekatomnos kral mezar alanı çok..
  29. Gerçeğini aratmayan heykeller..
  30. Kaynak Holding'in avukatına FETÖ'den..
Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

Günün Karikatürü

13 Mart 2019
Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!