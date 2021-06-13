Doktorlar nedenini açıklayamıyor! Kirpikleriyle dünya rekorunu kırdı

Çin'in güneydeki Changzhou şehrinde yaşayan You Jianzia, sol göz kapağının kirpiklerinin normalden çok daha hızlı uzadığını fark etti.

Bilimsel olarak bir açıklaması olmayan bu durum, Çinli kadının kırılması hayli güç bir rekora imza atmasına imkan tanıdı.

İlk olarak 2016 yılında kirpikleri 12,5 cm olarak ölçülen kadın adını Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na yazdırdı.

5 yıl sonra yeniden günceme gelen kadın kendi rekorunu kırdı.

Kirpikleri yaklaşık 21 santimetreye ulaşan kadın Guinness yetkililerinin incelemesi sonrası hem kendi rekorunu genişletti hem de bir kez daha dünya rekoru kırdı.