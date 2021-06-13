  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Birlikte kamera karşısına çıkmayacaklar

Vatandaş nasıl aldatılır? İşte suya yüzde 80 zam yapan Mansur Yavaş'ın iki yüzlülüğü

Habertürk'te aşı olmayan vatandaşlar için tepki çeken çağrı! "Asker devreye girebilir, hapis cezası verilebilir"

Türkiye'den sert açıklama: Şiddetle lanetliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Afrin'de hastaneye düzenlenen saldırıya tepki: Karanlık ruha sahip terör örgütünü tanıyoruz

Eşcinsel sapıklar gazetemizi Avrupalı ağababalarına şikayet etti!

Biden BBC muhabirlerini masadan kovdurdu! Yaşananları gülümseyerek izledi

Peker Hadi'yi, Olur Süleyman'ı ifşa etti!

Tarihi galibiyet! Eriksen'in bir anda yere yığıldığı maçta Finlandiyalı futbolculardan takdir toplayan davranış!

Rusya, Türkiye ile olan anlaşmayı bozdu! Sivillere saldırdı
Podolski'den Türkiye itirafı: Tepki koymak gerek
Genç hemşirenin sır ölümü! Şok iddia
Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbullular dikkat
Bursa'da feci kaza! 3 yaralı
Dünya Doktorlar nedenini açıklayamıyor! Kirpikleriyle dünya rekorunu kırdı
Dünya

Doktorlar nedenini açıklayamıyor! Kirpikleriyle dünya rekorunu kırdı

Daha önce nedeni açıklanamayan bir şekilde uzayan kirpikleri ile dünya rekoru kıran Çinli kadın, kendi rekorunu kırıp Guinness kitabına bir kez daha girmeyi başardı.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 10:03:00 - 2021-06-13 10:05:34
Doktorlar nedenini açıklayamıyor! Kirpikleriyle dünya rekorunu kırdı

Çin'in güneydeki Changzhou şehrinde yaşayan You Jianzia, sol göz kapağının kirpiklerinin normalden çok daha hızlı uzadığını fark etti.

Bilimsel olarak bir açıklaması olmayan bu durum, Çinli kadının kırılması hayli güç bir rekora imza atmasına imkan tanıdı.

İlk olarak 2016 yılında kirpikleri 12,5 cm olarak ölçülen kadın adını Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na yazdırdı.

5 yıl sonra yeniden günceme gelen kadın kendi rekorunu kırdı.

Kirpikleri yaklaşık 21 santimetreye ulaşan kadın Guinness yetkililerinin incelemesi sonrası hem kendi rekorunu genişletti hem de bir kez daha dünya rekoru kırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay