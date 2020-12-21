DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Halkımızın bu hastalığın ölümcül olduğunun farkına varmasını istiyoruz"

MUŞ (AA) - İBRAHİM YALDIZ- Muş Devlet Hastanesi Pandemi Servisinde görev yaparken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Rıfat Somay ile Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Uzmanı Alev Susur, hastalara nefes olmaya devam ediyor.

Kovid-19'u yendikten sonra görevlerinin başına dönen Somay ve Susur, virüs bulaşan hastalarını iyileştirebilmek için canla başla çalışıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünün sağladığı imkanlar çerçevesinde hastaların sağlığına kavuşması için her türlü fedakarlığı gösteren doktorlar, herkesten maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen göstermesini istiyor.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Rıfat Somay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının başladığı günden beri insanların sağlığına kavuşması için mücadele verdiklerini söyledi.

Birçok hastanın iyileşerek taburcu olmasını sağladıklarını anlatan Somay, "Kovid-19 kötü bir hastalık. Grip enfeksiyonu gibi görülebilecek bir hastalık değil. Ailem ve ben çok dikkat etmemize rağmen bu hastalığa yakalandık. Normal grip enfeksiyonundan daha ağır bir şekilde geçirdik. Herkese seslenmek istiyorum maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyalım." diye konuştu.

Hastanede çalışırken Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, daha sonra eşinin hastalığa yakalandığını belirten Somay, şöyle devam etti:

"Bu bizim açımızdan bayağı yıkıcı oldu. Hastalığı ağır atlattık. Solunum sıkıntımız ve kas ağrılarımız oldu. Yaklaşık 10 gün dinlendikten sonra işimize döndük. Pandeminin başladığı ilk günlerde halkımız daha duyarlıydı. Son dönemlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına yeterince uyulmuyor. Kurallara uyulmasını öneriyoruz. Hastalar, inanılmaz derecede oksijen sıkıntısı çekiyor. Bazen hastaların bir nefes diye bizden çok talepleri oldu. Kovid-19 yakalanan çok genç hastalarımız oldu. Hiçbir kronik hastalığı olmayan hastaları kaybettik. Halkımızın bu hastalığın ölümcül olduğunun farkına varmasını istiyoruz."

- "Son nefesimize kadar çalışacağız"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Alev Susur ise Kovid-19 hastalığının belirtisiz, hafif, orta ve ağır semptomlarıyla seyrettiğini söyledi.

Bu hastalığın ağır seyrettiği hastaları solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kabul ettiklerini ifade eden Susur, şunları belirtti:

"Yoğun bakımdaki hastalara ileri yaşam desteği veriyoruz. Çok üzülerek söylüyorum ki bazı hastalarımızı kaybediyoruz. Tüm vatandaşlarımızdan ricam, mümkün olduğunca kendilerini izole etmeleri. Salgının başlangıcından itibaren yoğun bakımda Kovid-19 hastası takip ediyorum. Buradaki en büyük sevincimiz yoğun bakımda aldığımız hastaları şifa ile taburcu etmek. Yoğun bakıma kabul ettiğimiz tüm hastalarımıza nefes olmak amacıyla doktor, hemşire ve yardımcı sağlık personeli olarak son nefesimize kadar çalışacağız."