Pedro Sanchez, geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği’ne çağrıda bulunarak İsrail ile olan ortaklık anlaşmalarının askıya alınmasını istemiş ve Gazze’ye insani yardım götüren sivil filolara yapılan saldırıları sert bir dille kınamıştı. Başbakan’ın bu cesur çıkışının hemen ardından, Ermenistan’daki kritik zirveye giderken uçağında meydana gelen hidrolik arıza, "Bu bir tesadüf mü yoksa bir gözdağı mı?" sorusunu akıllara getirdi.

"Sabotaj mı, arıza mı?" sorusu gündemde

Uluslararası basında ve sosyal medyada, Sanchez’in uçağındaki arızanın zamanlamasına dikkat çekiliyor. Özellikle İsrail istihbaratının geçmişteki siber ve fiziksel operasyon kabiliyetleri hatırlandığında, muhalif liderlere yönelik bu tür "teknik aksaklıkların" birer mesaj olabileceği iddia ediliyor.

Hedef: Avrupa'da Filistin'in en güçlü sesi haline gelen lider.

Avrupa’da Filistin’in en güçlü sesi haline gelen lider. Sonuç: Kritik bir uluslararası zirveye katılımının gecikmesi.

Ankara’da sessiz bekleyiş

Ankara Esenboğa Havalimanı’na inen uçağın çevresinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Türk ve İspanyol teknik ekipler, arızanın kaynağını titizlikle incelerken, olayın bir dış müdahale olup olmadığına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. İspanyol hükümeti şimdilik "teknik bir sorun" ifadesini kullanmaya devam etse de, Sanchez’in siyasi duruşu nedeniyle bu olay "havada bir güç savaşı" olarak yorumlanmaya devam ediyor.

İsrail ile gerilen ipler

Sanchez liderliğindeki İspanya, Filistin'i resmen tanıyan nadir Avrupa ülkelerinden biri olarak İsrail yönetiminin hedef tahtasında yer alıyor. Son olarak İspanyol askerlerinin Gazze'de barış gücü olarak görev alabileceğini belirten Sanchez'in, bu kararlı tutumunun bedelini mi ödediği tartışılıyor.

Kulis Bilgisi: Madrid’deki bazı kaynaklar, uçak filosunun eski olduğunu savunsa da, üst üste gelen bu arızaların "güvenlik protokollerini" yeniden sorgulatacağını belirtiyor.