Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı: İşte operasyonun detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 30 Nisan tarihinde operasyon için düğmeye basılmıştı. Muhittin Böcek’in adaylığına yönelik rüşvet trafiğini yönettiği ve suçtan elde edilen gelirleri akladığı iddia edilen Zuhal Böcek ile birlikte toplam 3 şüpheli emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Adliyeye Sevk ve Karar

Emniyetteki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren şüphelilerden Zuhal Böcek, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Diğer iki şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Hakim karşısına çıkan Zuhal Böcek’in, mevcut delil durumu ve suçun niteliği göz önüne alınarak tutuklanmasına karar verildi.

Soruşturmanın Geçmişi

Görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hakkında, belediye başkanlığı adaylığı sürecinde rüşvet verdiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma derinleşerek devam ediyor. Gelini Zuhal Böcek’in hesaplarındaki milyonluk hareketliliğin mercek altına alınmasıyla başlayan bu süreçte, yargı mekanizması para trafiğinin kaynağını ve usulsüzlük iddialarını incelemeyi sürdürüyor.