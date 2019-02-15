Doktorlar almaya cesaret edemedi! Tam 26 yıl böyle yaşadı

Konya'da, üç çocuk annesi 26 yaşındaki Raziye Çalışkan, 15 yaşındayken karın ağrısı ve ateşlenme şikayetiyle ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

AA'nın haberine göre; doktorlar çekilen filmde hastanın karın bölgesinde 15 santimetre uzunluğunda bir iğne tespit etti. Bir hafta sonra ameliyata alınan Çalışkan'ın vücudundaki iğne yerinden kaydığı için çıkarılamadı. Başarısız geçen operasyonun ardından çekilen filmde, iğnenin hastanın sağ böbrek ile kalın ve ince bağırsağa yakın yerde olması nedeniyle yeni bir operasyon yapılamadı.



Çalışkan'ın şikayetleri, evlenip üçüncü çocuğunu doğurduktan sonra artmaya başladı. Günlük işlerini yapamamaya başlayınca tekrar hastaneye giden Çalışkan, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Arazi ve ekibinin başarılı operasyonuyla iğneden kurtuldu. Arazi, hastanın vücuduna batan iğnenin hayati bir bölgede olduğunu söyledi.

Operasyon 1 saat sürdü

İğnenin zamanla hastanın yaşam kalitesini etkilediğini ifade eden Arazi, "Bu iğne çok tehlikeli bir yerdeydi. Sağ böbreğe yakın bir yerle, ince ve kalın bağırsak arasında duruyordu. Ameliyattan önce 15 santimetre uzunluğundaki iğneyi çıkarmak için bir planlama yaptık. Diğer organlara zarar vermeden bir saat süren operasyonun ardından çıkarmayı başardık" diye konuştu.



Arazi, Çalışkan'ı birkaç gün içerisinde hastaneden taburcu etmeyi planladıklarını ifade etti.

Çocukken belirtileri hissetmeye başladı

Raziye Çalışkan da gerçekleştirilen operasyonla iğneden kurtulduğunu dile getirerek, "Çok mutluyum. İğne, hatıra olsun diye annemde kalacak" dedi.

Hastanın annesi Ayşe Ertaş (63) kızı doğduğu yıl Hadim ilçesinde yaşadıklarını, iğnenin yaylaya göç sırasında batmış olabileceğini belirterek, şunları söyledi: "Kızım doğduğu yıl karın bölgesinde küçük bir yara vardı fakat iyileşince önemsemedik. Köyde yaşadığımız için hastaneye gidecek imkanımız da yoktu. Kızım ortaokula başladığında Konya'da yaşamaya başladık. O zamana kadar bir rahatsızlığı olmadı. Daha sonra çeşitli rahatsızlıkları olmaya başladı. Sonunda kızımın vücudunda 26 yıldır duran iğne çıkarıldı. Hocalarımızdan Allah razı olsun."