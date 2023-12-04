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Kadın - Aile Doktor Mehmet Öz'ün zayıflık reçetesi! Uykuda bile kilo verdiriyor: Duyan şaşırıyor! Kiloya karşı çok büyük bir galibiyet
Kadın - Aile

Doktor Mehmet Öz'ün zayıflık reçetesi! Uykuda bile kilo verdiriyor: Duyan şaşırıyor! Kiloya karşı çok büyük bir galibiyet

Yeniakit Publisher
2023-12-04 20:06:00 - 2023-12-04 20:37:34
Doktor Mehmet Öz'ün zayıflık reçetesi! Uykuda bile kilo verdiriyor: Duyan şaşırıyor! Kiloya karşı çok büyük bir galibiyet

Doktor Mehmet Öz'ün elma sirkeli karışımı uyurken bile kilo verdiriyor. Püf noktası ise karışımı yemekten önce içmek. İşte dünyanın ve Türkiye'nin takip ettiği Doktor Mehmet Öz'ün zayıflık reçetesi...

Doktor Mehmet Öz zayıflık reçetesinde elma sirkesine yer veriyor. Uyurken bile kilo verdiren C vitamini yoğun olan bu karışım metabolizmayı hızlandırıyor.

Kendi sitesinde ve programlarda zayıflık tarifleri veren Doktor Mehmet Öz, elma sirkeli karışımı yemekten önce tüketmeyi öneriyor.

DR. ÖZ'ÜN ZAYIFLIK REÇETESİ

1 su bardağı taze greyfurt suyu

2 yemek kaşığı elma sirkesi

1 çay kaşığı bal
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ELMA SİRKELİ KARIŞIMIN FAYDALARI

Yağ yaktırıyor

Metabolizmayı hızlandırıyor

Hızlı kilo verdiriyor.

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