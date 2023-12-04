Doktor Mehmet Öz'ün zayıflık reçetesi! Uykuda bile kilo verdiriyor: Duyan şaşırıyor! Kiloya karşı çok büyük bir galibiyet
Doktor Mehmet Öz'ün elma sirkeli karışımı uyurken bile kilo verdiriyor. Püf noktası ise karışımı yemekten önce içmek. İşte dünyanın ve Türkiye'nin takip ettiği Doktor Mehmet Öz'ün zayıflık reçetesi...
Doktor Mehmet Öz zayıflık reçetesinde elma sirkesine yer veriyor. Uyurken bile kilo verdiren C vitamini yoğun olan bu karışım metabolizmayı hızlandırıyor.
Kendi sitesinde ve programlarda zayıflık tarifleri veren Doktor Mehmet Öz, elma sirkeli karışımı yemekten önce tüketmeyi öneriyor.
DR. ÖZ'ÜN ZAYIFLIK REÇETESİ
1 su bardağı taze greyfurt suyu
2 yemek kaşığı elma sirkesi
1 çay kaşığı bal
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ELMA SİRKELİ KARIŞIMIN FAYDALARI
Yağ yaktırıyor
Metabolizmayı hızlandırıyor
Hızlı kilo verdiriyor.
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