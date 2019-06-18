Doktor hatası hayatını kararttı! Nişanlısı terk etti, sevgilisi duyunca 'evlenmem' dedi

Aydın'da 23 yaşındaki Mehmet Uyar, kalın bağırsak ameliyatının ardından kısır kaldı.

Yeniasır gazetesinden İhsan Karataş'ın haberine göre, dünya tıp tarihinde ilk kez görülen bu olay yüzünden normal yollardan çocuk sahibi olamayacağını öğrenen Mehmet Uyar, "Psikolojim bozuldu, çok zor günler geçiriyorum. Hayatım kabusa döndü" diyerek ameliyatı yapan doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Spermleri ölüyor

Duyanları hayrete düşüren olay Efeler'de yaşandı. Özel bir şirkette aşçı olan Mehmet Uyar, 2016 Kasım'ında kalın bağırsağındaki ülseratif kolit rahatsızlığından dolayı hastaneye başvurdu. Yapılan tahlillerinden ardından Uyar, 8 Mart 2017 tarihinde doktor E.M.Y. tarafından kalın bağırsağından ameliyat edildi. Taburcu edildikten bir süre sonra kısır olduğunu fark ederek büyük şok yaşayan Uyar'ın hayatı kabusa döndü.

Çok zor günler geçirdiğini kaydeden Uyar, "Ameliyatı yapan doktoruma durumu anlattım. Kendisi, ameliyatta sperm kanallarının hasar gördüğünü, yapacak bir şeyi olmadığını belirterek üroloji bölümünde tedavi olmamı söyledi. Üroloji servisine gittiğimde, yapılan testlerde spermlerin idrar kesesine kaçtığı ve ölü olduğu belirlendi.

Üroloji doktoru bana, 'Ameliyat sırasında sinir hasarına bağlı olarak spermlerin ileri atılmasını sağlayan kasların çalışmasına ilişkin sorun olabilir, yapabileceğim herhangi bir şey yok' dedi. Tedavisi olmayan bu rahatsızlık yüzünden dünya başıma yıkıldı" dedi.

Nişanlısı terk etti

Çok istemesine rağmen artık çocuk sahibi olamayacağını kaydeden Uyar, "Evlilik hayalleri kurduğum nişanlımla ayrıldık. Ardından bir kız arkadaşım oldu. Kendisine durumu anlattığımda benimle evlenemeyeceğini söyledi. Bu hale gelmem doktor hatasından. Bu yüzden ameliyatımı yapan E.M.Y'ye dava açtım. Hakkımı arayacağım" diye konuştu.