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Doğu'ya kış bu sene erken geldi!

Kar ve tipiden dolayı yollar ulaşıma kapanırken, araç ve vatandaşlar mahsur kaldı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 08:09
Doğu'ya kış bu sene erken geldi!

Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar ve tipiden dolayı bazı yollar ulaşıma kapanırken, araç ve vatandaşlar mahsur kaldı. 

Doğu’da kar esareti başladı. Bölgede dün başlayan ve etkili olan sağanak yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar ve tipiye bıraktı. Kar yağışı ile birlikte bazı yollar ulaşıma kapanırken, çok sayıda araç ve vatandaş ise mahsur kaldı. 

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Iğdır- Ağrı karayolunun Pamuk Dağı geçidinde araçlar güçlükle ilerlerken, bazı TIR'lar yolda mahsur kaldı. 

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Mahsur kalan bazı vatandaşlar da yürüyerek en yakın köylere ulaşmaya çalıştı. 

Bölgede kar yağışı ve tipi etkili olmaya devam ederken iş makineleriyle yol açma çalışmaları da sürüyor. 

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 20 santimetreye ulaştığı bölgenin alçak kesimlerin de ise karla karışık yağmur etkili oldu.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 08:09
  1. Iğdır
  2. Ağrı
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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