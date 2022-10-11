Doğuş Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Doğuş Üniversitesi’nin ilanla duyurulan birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Kadrolara başvuracak adayların ilanda belirtilen evraklarıyla beraber https://www.dogus.edu.tr/docs/defaultsource/yonergeler/yonergelerimiz/akademik-yukseltme-ve-atama-yonergesi.pdf?sfvrsn=3f20c77c_4 linkinde Ek1’de yer alan puanlama tablosunu doldurarak teslim etmeleri gerekmektedir.
- Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
- Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evraklarının son
başvuru zamanı olan 25.10.2022 Salı günü saat 17:30’a kadar ilgili dekanlığa ulaştırılmış olması gerekmektedir.
BAŞVURU ADRESİ:
Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı / Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı - Dudullu Yerleşkesi: Dudullu OSB Mah.
Natoyolu Cad. No: 265/1 34775 Ümraniye İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr
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