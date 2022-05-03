Doğuş Üniversitesi Dizüstü bilgisayar ve disk satın alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Taşınabilir Dizüstü Bilgisayar ve SSD Disk Alımı 31347 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Doğuş Üniversitesi İhale Yönetmeliği’nin 16. Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecek.

İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

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