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Otomotiv Doğuş Otomotiv kapanıyor mu? Şirkete yakın isim gerçeği açıkladı
Otomotiv

Doğuş Otomotiv kapanıyor mu? Şirkete yakın isim gerçeği açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-09-12 15:29:00 -
Doğuş Otomotiv kapanıyor mu? Şirkete yakın isim gerçeği açıkladı

Otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci, Doğuş Otomotiv'in kapanacağına dair çıkan iddialarla ilgili konuştu.

Doğuş Otomotiv'in sektörden çıkacağı yönündeki iddiaların ardı arkası kesilmezken Emre Özpeynirci bu durumu yalanlandı.

Doğuş Otomotiv’in Bursa’da bulunan tüm taşınmazları ile birlikte otomotiv grubunu elden çıkardığı haberleri çıkmıştı. Otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci iddalar hakkında bir paylaşımda bulundu.


Emre Özpeynirci Twitter sayfasında yaptığı paylaşımda Doğuş Otomotiv’in kapanacağı iddiasını yalanlarken “Doğuş'un otomotiv sektöründen çıktığına ilişkin haberler külliyen yalandır, itibar etmeyiniz” ifadelerini kullandı. Doğuş Otomotiv’in kapanması bir yana otomotiv pazarında yeni bir açılım çabası içerisinde olduğunu belirten Özpeynirci “Daha geçen hafta tüm yönetim ekibiyle Münih'te bir aradaydık ve 2024 planlarını konuştuk... 2024'te grup olarak elektrik atağına kalkıyorlar.” Diye yazdı.

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