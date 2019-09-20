Doğuş Otomotiv: İddialar asılsız

Doğuş Otomotiv, Volkswagen’in Türkiye distribütörlüğünün sona ereceğine ilişkin iddiaları yalanladı. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Şirketimizin 25 yıldır devam eden Türkiye distribütörlüğünün sona ereceğine ilişkin haberler tamamen asılsız olup, VW markası ile mevcut sözleşmemiz süresizdir” denildi.

Yeni fabrikası için Türkiye’ye sıcak bakan Volkswagen’in böyle bir durumda Türkiye’deki satış ve servis faaliyetlerini üzerine alacağı iddia edilmiş.

Açıklamada, Volkswagen grubunun, Türkiye’de yatırım yapmasının ülke ve otomotiv sektörü adına çok yararlı olacağı belirtilerken söz konusu kararın Volkswagen yönetimine ait olduğu ve henüz resmi bir açıklamanın yapılmadığı görüşüne yer verildi.