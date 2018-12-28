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Doğuş Grubu'nda flaş iddia! O kanal kapanıyor

Doğuş Yayın Grubu'nda NTV Spor'un kapanmasının ardından Kral TV'nin de kapatılacağı iddia edildi.

28 Aralık 2018 Cuma 16:00
Doğuş Grubu'nda flaş iddia! O kanal kapanıyor

Doğuş Grubu'ndaki küçülmenin devam ettiği, bu kapsamda NTV Spor'un ardından Kral TV'nin de kapatılacağı iddia edildi.

Doğuş Yayın Grubu'nda N TV Spor'un ardından Kral TV'nin de kapatılacağı iddiaları gündeme geldi.

Çalışanlar tedirgin

Medyaradar'ın iddiasına göre; son dönemde sık sık işten çıkarma ve küçülme haberleri ile anılan Doğuş Grubu, bünyesindeki video müzik kanalı 'Kral TV'yi de kapatma kararı aldı. Karar henüz kesinlik taşımamakla birlikte çalışanların tedirginlik yaşadığı gelen haberler arasında.

95 milyon dolar karşılığında alınmıştı

1994'te Cem Uzan tarafından kurulan Kral TV, Türkiye'nin ilk video müzik kanalı olma özelliğini taşıyor. Kanal, TMSF tarafından 15 Haziran 2008'de düzenlenen bir ihaleyle 95 milyon dolar karşılığında Doğuş Yayın Grubu bünyesine geçmişti. Son yıllarda eski popülaritesinden uzak bir grafik sergilen Kral TV, bu yıl Kral Pop ve Kral World kanallarını da Kral TV bünyesine katarak yeni bir oluşuma gitmeye çalışmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 16:00
  1. Kral TV kapanıyor
  2. Kral TV

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