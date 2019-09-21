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'Doğu'nun Trakyası'nda ayçiçeği hasadı

Erzurum'un verimli arazileriyle ön plana çıkan Pasinler Ovası'nda çiftçiler ayçiçeği hasadına başladı.

21 Eylül 2019 Cumartesi 15:09
'Doğu'nun Trakyası'nda ayçiçeği hasadı

Erzurum'un bereketli topraklarıyla dikkati çeken Pasinler Ovası'nda ayçiçeği yetiştiren çiftçiler bugünlerde hasat telaşı yaşıyor.

Çerezlik olarak tüketilmesinin yanı sıra Türkiye'nin toplam sıvı yağ üretiminin yarısının ham maddesini oluşturan, iç pazarla birlikte Rusya başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilen ayçiçeğinin üretimine Erzurum da katkı sağlıyor.

Ülkede çerezlik olarak değerlendirilen ayçiçeğinin üretiminin yaklaşık yüzde 2,5'lik kısmı bu bölgede yapılıyor.

Erzurum Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tohum, mazot, gübre desteğinin yanı sıra çiftçilere yönelik eğitim çalışmaları yaparak ayçiçeği üretim alanının artırılmasını sağlamaya çalışıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin hayvancılıkta olduğu gibi tarımsal alanda da önemli bir potansiyeli bulunduğunu söyledi.

"Daphan ve Pasinler Ovası başta olmak üzere yoğun şekilde bitkisel üretim potansiyelimiz var." diyen Akar, kentte yem bitkileri ve hububat üretimi öne çıkmasına rağmen şeker pancarı ve ayçiçeği gibi endüstriyel bitkilerin üretiminin de yapıldığına işaret etti.

Akar, "Erzurum'da hali hazırda 17 bin dekarda ayçiçeği üretimimiz var. Bunun yaklaşık 16 bin dekarında yaklaşık 4 bin ton çerezlik ayçiçeği üretimi yapılıyor. Türkiye'nin çerezlik ayçiçeği üretiminin yüzde 2,5'ini üretiyoruz." diye konuştu.

Ayçiçeği üretim alanının artması için çaba gösterdiklerini söyleyen Akar, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizi, üretimlerini geliştirmeleri açısından tohum, gübre, mazot gibi desteklerimizin yanı sıra verilen eğitim çalışmalarıyla da yoğun ekim yapmaları için destekliyoruz. Türkiye'nin diğer bölgelerinde üretilen ayçiçeğindeki yağ oranı yüzde 38 ile 45 arasında değişirken Erzurum'da bu oran yüzde 45-52. Bu da buradaki üretimin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bunun sebebi gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkıdır. Hem çerezlik için tat ve aromayı güzelleştiriyor hem de ürünün daha yağlı olmasına katkı sağlıyor."

 

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 15:09
  1. ayçiçeği
  2. Erzurum
  3. Pasinler Ovası
  4. Anadolu Ajansı

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