Doğumun yaklaştığını anlamanıza yardımcı olacak 6 belirti

Bir kadın için hamileliğin her evresi özel ve güzeldir. Anne adayı aylarca heyecanla evladını bekler, durur. Doğum zamanı daraldıkça anne bebeğinin geleceği tarihi merak eder. İşte, doğumun yaklaştığını gösteren 6 durum...

1.Kaslarınız doğuma hazırlanır

Doğuma kısa süre kala annenin vücudu kendini bu zorlu göreve hazırlar. Sırt ve belde meydana gelen ağrılar kasların kendini doğuma hazırladığını gösterir. Bu arada kramplar da sıklıkla yaşanır.

2. İdrara çıkma azalır

Hamilelik boyunca anneler genellikle tuvalete taşınır. Bu durum özellikle dışarı çıkıldığında kadınları bir hayli zorlar. Doğum yaklaştıkça idrara çıkma isteği de bir hayli azalır.

3. Karın düşer

Halk arasında 'karnın düştü' şeklinde ifade edilen durum da doğum habercisidir.

4.Rahim ağzının genişlemesi

Son ay doktor kontrolleri sıklaşır. Muayene sırasında uzmanınız rahim ağzınızın açılıp, açılmadığını kontrol eder. Rahim ağzında meydana gelen açılma doğumun en önemli habercilerindendir.

5. Nişan kanaması

Doğum öncesi gelen kanlı mukus tabakası da bebeğin 'ben geliyorum' çağrısıdır.

6. Doğum suyunun gelmesi

Doğumun geldiğinin en net habercisi hiç kuşkusuz doğum suyunun gelmesidir. Doğum suyu geldikten 24 saat içinde bebeğin doğması beklenir.