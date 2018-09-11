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Doğuma yetişirken kazada bebeğiyle birlikte can verdi

İzmir'in Konak ilçesinde, 9 aylık hamile Ayşe Demir (22), hastaneye yetiştirilmek istenirken meydana gelen kazada karnındaki bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti.

11 Eylül 2018 Salı 13:54
Doğuma yetişirken kazada bebeğiyle birlikte can verdi

Kaza, bugün saat 06.30 sıralarında Gaziler Caddesi İZSU binası yakınlarında meydana geldi. Vahaç Demir yönetimindeki 35 GHP 51 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen 35 S 6761 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ayşe ve Vahaç Demir çiftini Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer 4 yaralıyı da çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Ayşe Demir ve cinsiyeti öğrenilemeyen bebeği doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, eşi Vahaç Demir yapılan ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Talihsiz kadının cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Bir çocuk annesi Ayşe Demir'in 9 aylık hamile olduğu, Vahaç Demir'in doğum sancısı başlayan eşini hastaneye yetiştirmeye çalışırken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 13:54
  1. İzmir
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