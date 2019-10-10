"Doğum" kadınlar için son derece kıymetli bir yolculuğun ilk anahtarıdır. Anneler bebeklerini özlem ve merakla beklese de doğuma girmekten endişe ederler. Doğuma girmeden önce okunacak dualar ve sureler anne adayının işini bir hayli kolaylaştırır. İşte, doğuma girmeden önce okunacak dualar!

Her kadın dünyaya sağlıklı bebekler getirmek ister. Anne adayı bebeğini öğrendiği andan itibaren evladının dünyaya geleceği günü özlemle bekler. Ancak doğum yaklaşırken anne adaylarını bir telaş, korku sarar. Sonuç olarak normal doğum da sezaryen doğum da bir ameliyat. Kadınlar böylesi bir operasyon öncesi duaların gücünün ardına sığınmak ister.

İşte, doğuma girmeden önce okunacak dualar!

Resul-i Ekrem Efendimizin (asm) kızı Fâtıma (r.anha) validemizin doğumunda okuttuğu dua:

Doğum yapacak kadınlar öncelikle Âyete’l-Kürsî ardından da Felâk ve Nâs sûrelerini okur. Sonrasında ise şu ayet okunur:

"İnne rabbekümüllahüllezi halekas semavati vel erda fi sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasisev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehül halku vel emr tebarakellahü rabbül alemin."(A'raf, 7/54)

Anlamı:

Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş'a istivâ eden, geceyi, durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten; güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek de O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir!