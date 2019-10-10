0553 313 94 23

Doğuma girmeden önce okunacak dualar!

"Doğum" kadınlar için son derece kıymetli bir yolculuğun ilk anahtarıdır. Anneler bebeklerini özlem ve merakla beklese de doğuma girmekten endişe ederler. Doğuma girmeden önce okunacak dualar ve sureler anne adayının işini bir hayli kolaylaştırır. İşte, doğuma girmeden önce okunacak dualar!

10 Ekim 2019 Perşembe 15:45
Doğuma girmeden önce okunacak dualar!

"Doğum" kadınlar için son derece kıymetli bir yolculuğun ilk anahtarıdır. Anneler bebeklerini özlem ve merakla beklese de doğuma girmekten endişe ederler. Doğuma girmeden önce okunacak dualar ve sureler anne adayının işini bir hayli kolaylaştırır. İşte, doğuma girmeden önce okunacak dualar!

Her kadın dünyaya sağlıklı bebekler getirmek ister. Anne adayı bebeğini öğrendiği andan itibaren evladının dünyaya geleceği günü özlemle bekler. Ancak doğum yaklaşırken anne adaylarını bir telaş, korku sarar. Sonuç olarak normal doğum da sezaryen doğum da bir ameliyat. Kadınlar böylesi bir operasyon öncesi duaların gücünün ardına sığınmak ister.

İşte, doğuma girmeden önce okunacak dualar!

Resul-i Ekrem Efendimizin (asm) kızı Fâtıma (r.anha) validemizin doğumunda okuttuğu dua:

Doğum yapacak kadınlar öncelikle Âyete’l-Kürsî ardından da Felâk ve Nâs sûrelerini okur. Sonrasında ise şu ayet okunur:

"İnne rabbekümüllahüllezi halekas semavati vel erda fi sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasisev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehül halku vel emr tebarakellahü rabbül alemin."(A'raf, 7/54)

Anlamı:

Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş'a istivâ eden, geceyi, durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten; güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek de O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir!

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 15:45
  1. Doğuma girmeden önce okunacak dualar!
  2. dua
  3. doğumu kolaylaştıran dua

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2018 ve 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi açıklandı
    1. 2018 ve 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün..
    2. Balgam için hangi doktora gidilir
    3. Her yerde aranıyordu! Başörtüsüyle..
    4. Serdal Adalı kimdir? Serdal Adalı kaç..
    5. CHP bağlandığı yerde otluyor! ‘Esed..
    6. Beşiktaş'ta aday sayısı 4'e yükseldi
    7. Çanakkale'de 314 düzensiz göçmen..
    8. 'İHA düşürüldü iddiası gerçek değil'
    9. Göğüs ağrısı için hangi doktora gidilir
    10. TBMM Başkanı Şentop'tan kritik Rusya..
    11. Selahattin Demirtaş’ın dağdaki..
    12. Sınır köylerinden Barış Pınarı..
    13. Teröristlerden Türk gazetecilere canlı..
    14. Turistleri taşıyan midibüs kaza yaptı:..
    15. Harekat sonrası FETÖ'cülerden dikkat..
    16. 2018 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi..
    17. Emine Erdoğan: Allah Mehmetçiğimizi..
    18. Pakistan'dan 'Barış Pınarı Harekatı'..
    19. Kırklareli'nde pekmez kazanına düşen..
    20. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel..
    21. Karlov suikastı davasında 3 sanık..
    22. Doğuma girmeden önce okunacak dualar!
    23. Dikkat çeken operasyon açıklaması: En..
    24. Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara..
    25. 5 yıldır aranan zanlı ormanda kadın..
    26. Türk askerinin karşısına çıkamayan..
    27. Esed'den Türkiye'ye küstah tehdit!
    28. Ahmet Davutoğlu'ndan 'Esed'le..
    29. Uçaklar uçamaz diyorlardı.....
    30. Barış Pınarı Harekatı'na yerli ve..
    ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Murat Bardakçı skandalı
    ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Murat Bardakçı skandalı
    Harekat başladığı sırada muhabirin tepkisi olay oldu
    Harekat başladığı sırada muhabirin tepkisi olay oldu
    Karamollaoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! "Terbiye edilmemiş aygır!"
    Karamollaoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! "Terbiye edilmemiş aygır!"
    İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı
    İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı
    TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!
    TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2019
    Azez'de büyük çatışma! YPG saldırılara başladı
    Azez'de büyük çatışma! YPG saldırılara başladı
    CHP’li belediyenin dinsiz müdürü
    CHP’li belediyenin dinsiz müdürü