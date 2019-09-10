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Doğum yardımı nedir? Doğum yardımı ne kadar? | Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilen doğum yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar konuyla ilgili detayları araştırıyor. Peki, Doğum yardımı nedir? Doğum yardımı ne kadar? Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğum yardımı ne zaman yapılır? Doğum yardımı başvuru sonuçlarına nereden bakılır? Doğum yardımı ne zaman yapılır? Doğum yardımı ödemeleri ne zaman? İşte konuya ilişkin detaylar...

10 Eylül 2019 Salı 17:53
Doğum yardımı nedir? Doğum yardımı ne kadar? | Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilen doğum yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar konuyla ilgili detayları araştırıyor. Peki, Doğum yardımı nedir? Doğum yardımı ne kadar? Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğum yardımı ne zaman yapılır? Doğum yardımı başvuru sonuçlarına nereden bakılır? Doğum yardımı ne zaman yapılır? Doğum yardımı ödemeleri ne zaman? İşte konuya ilişkin detaylar...

Doğum yardımı nedir?

Doğum Yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilir. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekmektedir. Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için Doğum Yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.

Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin” eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır. Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurur. Yurtdışında yaşayanların başvuruları ise Büyükelçilik ve Konsolosluklarca alınır. Yurtdışında yaşayanların Türkiye’de bulunmaları halinde ise herhangi bir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine başvurmaları mümkündür.

Doğum yardımı başvuru sonucu sorgulama

Doğum yardımı ödemeleri ne zaman?

Doğum Yardımı ödemeleri yapılan başvurunun Doğum Yardımı Sistemine (DYS) girildiği ayı takip eden ay içerisinde hak sahiplerince PTT şubelerinden çekilebilmektedir.

Birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları içinse 600 TL tutarında bir defaya mahsus Doğum Yardımı ödemesi yapılmaktadır.

Kamu işçilerine ise sözleşmeleri gereği, kurumlarından aldıkları doğum yardımı tutarı ile yukarıda bahsedilen tutarlar arasındaki fark ödenir. Kurumlarından aldıkları ödeme daha fazla ise Doğum Yardımı ödemesi yapılmaz.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 17:53
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