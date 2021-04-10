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Siyaset Doğum gününde unutulmadı: Selahattin Demirtaş bir teröristtir
Siyaset

Doğum gününde unutulmadı: Selahattin Demirtaş bir teröristtir

26 Nisan 2021 tarihinde adalet önüne çıkarak Kobani olaylarının hesabını verecek HDP'li Selahattin Demirtaş, doğum gününde unutulmadı.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 22:53:00 -
Doğum gününde unutulmadı: Selahattin Demirtaş bir teröristtir

 Yeniakit.com.tr 

Yaptığı sokağa çıkma çağrısı ile 37 vatandaşımızın PKK'lı kalleşler tarafından öldürülmesine sebep olan Selahattin Dermirtaş, Türk milleti tarafından doğum gününde de unutulmadı.

Önce HDP'li troller paylaşım yaptı

10 Nisan 1973 doğumlu olan PKK sevici Selahattin Demirtaş'ın bugün doğum günüydü. Sosyal medyada bir grup terör sempatizanı trol, Selahattin Demirtaş'ın doğum gününü kutlamaya başladı. PKK sevici HDP'li trollere cevap, vatandaştan geldi.

'Selahattin Demirtaş teröristtir'

Selahattin Demirtaş'ın Kobani olaylarındaki çağrısını ve şehitlerimizi hatırlatan vatandaşlar, 'Selahattin Demirtaş teröristtir' hastagh'i ile onbinlerce paylaşım yaptı. 

O paylaşımlardan bazıları

Teröristbaşı APO'nun heykelini dikme hayali unutulmadı!

'Buna alışsanız iyi olur. Daha Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz' şeklindeki skandal sözleri ile hafızalara kazınan Selahattin Demirtaş, Yasin Börü ile birlikte şehit olan 36 vatandaşımızın hesabını 26 Nisan 2021 günü verecek.

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