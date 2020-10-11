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Dünya Doğum günü için 21.5 milyon sterlin harcadı
Dünya

Doğum günü için 21.5 milyon sterlin harcadı

Lübnanlı bir kadın milyarder 40. yaş doğum günü kutlamaları için 21.5 milyon sterlin saçtı.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 05:10:00 -
Doğum günü için 21.5 milyon sterlin harcadı

Doğum günü için 21.5 milyon sterlinlik harcama yapan Lübnanlı milyarder, sosyal mesafe kurallarına uyarak İspanya, Mijas’ta düzenlediği partiye yakın akraba ve arkadaşlarını davet etti.

Farklı noktalarda parti

Lübnanlı kadın milyarder 20 kadar mini partiye, video konferans görüşmeyle bağlanarak toplamda 150 kadar misafiri ağırladı.

Dünyanın farklı noktalarında aynı anda yapılan partilerde misafirlere verilen hediyelerin, yapılan ikramların tüm masraflarını Lübnanlı milyarder karşıladı. Milyarder kadının elbisesi 20.1 milyon sterline mal oldu. Elbisenin elmaslarla süslü olduğu açıklandı.

Toplam harcamaları belli oldu

Elmaslarla dolu doğum günü elbisesi: 20.1 milyon sterlin

Bulgari maskesi: 250.000 sterlin

Sosyal mesafeli hediye kutuları: 60.000 sterlin

İspanya'daki misafirler için bilezikler: 650.000 sterlin

Dezenfektan masrafları: 60.000 sterlin

Yemek servisi: 250.000 sterlin

İçecekler: 80.000 sterlin

Toplam parti maliyeti: 21.45 milyon sterlin

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