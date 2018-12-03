Doğum borçlanmasının avantajları

-Soru: Benim emeklilik için yaşım dolmasına rağmen 1850 gün prim eksiğim var. Bu sürenin hepsini doğum borçlanmasıyla tamamlamamın maaşıma etkisi olur mu? Gülbeyaz B.

-Cevap: Doğum borçlanması yapmanın avantajları askerlik borçlanması kadar çok değildir. Sigortalı olmadan önce doğum yapmış olanların borçlanma hakkı bulunmadığından borçlanmak sigortalılığı geriye götürmez ve bu yönüyle daha erken emeklilik imkânı olmaz. Ancak staj sonrası doğum yapan ve daha sonra sigortalı olan için borçlanmanın işe girişi geriye götürme işlevi nedeniyle yaştan indirim kazanmaları mümkün olur. Doğum borçlanmasının her sigortalıyı ilgilendiren avantajı prim gün artışına bağlı aylık bağlama oranının yükselmesi ve sonuç olarak emekli maaşı artışıdır. Borçlanılan primler doğum yapılan tarihlere sayıldığı için primi günümüzde ödemek yerine doğum borçlanmasıyla ödemek daha yüksek maaş almak demektir.