THY- Euroleague
0553 313 94 23

Doğum borçlanmasının avantajları

Murat Özdamar ve Muhammet Resuloğlu, doğum borçlanmasına ilişkin gazetemize yöneltilen soruyu cevapladı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 10:16
Doğum borçlanmasının avantajları

-Soru: Benim emeklilik için yaşım dolmasına rağmen 1850 gün prim eksiğim var. Bu sürenin hepsini doğum borçlanmasıyla tamamlamamın maaşıma etkisi olur mu? Gülbeyaz B.

-Cevap: Doğum borçlanması yapmanın avantajları askerlik borçlanması kadar çok  değildir. Sigortalı olmadan önce doğum yapmış olanların borçlanma hakkı bulunmadığından borçlanmak sigortalılığı geriye götürmez ve bu yönüyle daha erken emeklilik imkânı olmaz. Ancak staj sonrası doğum yapan ve daha sonra sigortalı olan için borçlanmanın işe girişi geriye götürme işlevi nedeniyle yaştan indirim kazanmaları mümkün olur. Doğum borçlanmasının her sigortalıyı ilgilendiren avantajı prim gün artışına bağlı aylık bağlama oranının yükselmesi ve sonuç olarak emekli maaşı artışıdır. Borçlanılan primler doğum yapılan tarihlere sayıldığı için primi günümüzde ödemek yerine doğum borçlanmasıyla ödemek daha yüksek maaş almak demektir.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 10:16
  1. emeklilik
  2. prim eksiği
  3. doğum borçlanması
  4. askerlik borçlanması
  5. erken emeklilik
  6. staj
  7. prim gün artışı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Metrobüs arıza yaptı, kuyruklar Sefaköy'e kadar uzadı
    1. Metrobüs arıza yaptı, kuyruklar..
    2. Trabzonspor, Sivas Belediyespor..
    3. İSO Türkiye İmalat PMI, kasımda..
    4. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
    5. CHP'li başkanlara uyuşturucu operasyonu!
    6. İsrail güçleri 13 Filistinliyi..
    7. Rusya ve Arjantin'den nükleer anlaşma
    8. Alaattin Yüksel kimdir nerelidir?
    9. Şanlıurfa'da trafik kazası: 7 yaralı
    10. Kanada'nın resmi yayın kuruluşundan..
    11. Bakanlıktan engel tanımayan çalışmalar
    12. Fiyat artışları (4)
    13. Katar OPEC'ten ayrılacağını açıkladı
    14. Fiyat artışları (3)
    15. Fiyat artışları (2)
    16. Küçük Sena sosyal medya desteği ile..
    17. GRAFİKLİ - Kasım ayının zam şampiyonu..
    18. İçişleri Bakanlığı açıkladı! 14..
    19. Atıklar işitme engellilerin elinde..
    20. Şems Çakıroğlu kimdir nerelidir?
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."
    CHP Paris'te... Aytuğ Atıcı, eylemlere "barışçıl" derken...
    CHP Paris'te... Aytuğ Atıcı, eylemlere "barışçıl" derken...
    Donald Trump geri adım attı
    Donald Trump geri adım attı

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    İçişleri Bakanı Soylu'dan sert sözler! 'Filmi başa sarmayalım'
    İçişleri Bakanı Soylu'dan sert sözler! 'Filmi başa sarmayalım'
    FETÖ mağdurları evlerini istiyor
    FETÖ mağdurları evlerini istiyor